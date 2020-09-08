Huawei تتوقع إنخفاض الطلب على سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series بنسبة 30%

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تصل سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series في الأسابيع المقبلة لأنه لطالما إعتادت شركة Huawei أن تُعلن عن الأجيال الجديدة من سلسلة هواتف Huawei Mate Series في الربع الثالث من كل عام. ومع ذلك، تشير التقارير الواردة من تايوان إلى أن الشركة الصينية خفضت طلباتها للمكونات بنسبة 30 في المئة، وهذا على الأرجح بسبب أن الشركة تتوقع إنخفاضًا في الشحنات.

عادة ما تكشف شركة Huawei النقاب عن معالجاتها الرائدة الأحدث HiSilicon Kirin Series في معرض IFA، وكنا نتوقع أن يحدث ذلك هذا العام أيضًا، ولكن معرض IFA 2020 إنتهى الآن من دون أي إعلان. ألقت شركة Huawei كلمة في هذا الحدث، ولكن إكتفت الشركة في هذه الكلمة بتأكيد عزمها على مواصلة المغامرة والصمود في وجه العقبات التي تضعها الحكومة الأمريكية أمامها وأنها عازمة على مواصلة إستثماراتها بقوة في أوروبا.

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في الشهر الماضي، قال السيد Richard Yu أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ستستخدم معالج HiSilicon Kirin ولكنه لم يقل ما سيحدث بعد ذلك. تشير التقارير إلى أن الحكومة الأمريكية تُحاول منع شركة TSMC من تصنيع معالجات HiSilicon Kirin Series لشركة Huawei، كما أعربت شركة كوالكوم عن مخاوفها بشأن هذه القضية.

في شهر يونيو الماضي، ورد أن شركة Huawei كانت تهدف إلى بيع 8 ملايين وحدة من تشكيلة Huawei Mate 40 Series الجديدة في الربع الرابع من العام 2020، وهو الشيء الذي سيظل إنجازًا كبيرًا في ظل عدم القدرة على التنبؤ بمصير العلاقات الأمريكية الصينية وكون Huawei مجرد رهينة في هذا الموقف برمته.