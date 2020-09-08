Xbox Series S سيُعرض للبيع مقابل 299$، وسعر Xbox Series X قد يبدأ من 499$

فاطمة أيت طالب - دبي - نتوقع أن يتم إطلاق جهاز Xbox Series X في موسم العطلات لهذا العام، والآن أتيحت لنا فرصة إلقاء أول نظرة على النسخة الأرخص من هذا الجهاز والتي أطلقت عليها شركة مايكروسوفت إسم Xbox Series S. هذا الجهاز الجديد سيأتي بحجم أصغر بكثير من Xbox Series X الضخم وسيتم بيعه مقابل 299 دولار أمريكي.

قامت شركة مايكروسوفت بنشر أولى الصور الرسمية للتصميم النهائي لجهاز Xbox Series S، وهو الجهاز الذي تقول الشركة بأنه أصغر جهاز Xbox تم إطلاقه حتى الآن ولكنه مع ذلك سيُقدم ” أداء الجيل التالي “. وكما تلاحظون، فهو يأتي بتصميم مستطيل تقليدي يبدو أنه مستوحى من Xbox One S. وهناك أيضًا فتحة للتهوية بلون أسود متباين.

بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على مقطع فيديو تم تسريبه لجهاز Xbox Series S والذي يمنحنا فكرة أفضل على التصميم والعتاد الموجود في الجهاز ويؤكد التكهنات التي كانت تقول بأنه سيتم إطلاق هذا الجهاز في شهر نوفمبر من هذا العام. حصلنا أيضًا على تفاصيل حول الحجم، فهو سيكون أصغر بنحو 60 في المئة عن Xbox Series X.

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يمكننا أن نرى أن جهاز Xbox Series X سيكون رقميًا بالكامل، مما يعني أنه لن يأتي مع محرك الأقراص، وسيدعم ألعاب بدقة تصل إلى 1440p وبسرعة 120 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهو سيأتي كذلك مع ذاكرة تخزينية من نوع SSD NVME بحجم 512GB تستند على معمارية Xbox Velocity. وسيدعم ترقية الدقة إلى 4K من أجل الألعاب والوسائط. ويشير الإعلان إلى أن الجهاز سيصل مع DirectX Raytracing.

وبالنسبة إلى Xbox Series X، تشير أحد الشائعات إلى أن سعره سيبدأ من 499 دولار أمريكي. هناك تكهنات بأن Xbox Series S سيكون متاحًا في حزمة مع خطة Xbox All Access مقابل 25 دولارًا في الشهر على مدار عامين بينما يمكن الحصول على Xbox Series X مقابل 35 دولار أمريكي في الشهر على مدار عامين. ومن المتوقع أن يتم إطلاق كلا الجهازين في اليوم 10 نوفمبر.