واجهة EMUI 11 القادمة من Huawei تعد بالتكامل السلس مع الأجهزة الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - ينتظر كل شخص يستخدم هاتف من Huawei مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Huawei Developer Conference 2020 حيث من المفترض أن تُعلن الشركة عن النسخة الأحدث من واجهة EMUI والتي من المفترض أن تحمل الإصدار EMUI 11. وبطبيعة الحال، هذه الواجهة الجديدة والتي تستند على نظام Android 11 على وشك الحصول على عدد كبير من الميزات الجديدة بالإضافة إلى واجهة مستخدم جديدة. ومع ذلك، يشير الملصق التشويقي الأحدث من الشركة الصينية إلى أنه ستكون هناك مفاجأة أيضًا.

الملصق التشويقي المعني هنا يقول : ” الهاتف ليس مجرد هاتف، ولكن ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ “. يشير المنشور نفسه أيضًا إلى أن الهواتف الذكية التي تعمل بواجهة EMUI 11 ستتصل بالعالم بسلاسة. لسنا متأكدين مما يعنيه ذلك، ولكن من المحتمل أن يعني ذلك رؤية بعض أجهزة إنترنت الأشياء الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد أو تقديم تكامل أعمق مع هواتف Huawei بفضل EMUI 11. يوجد ثلاجة وميكروويف وثلاجة وبعض الأجهزة الأخرى في الصور مما يُلمح إلى جهود أتمتة المنازل من Huawei.

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لم يتبق سوى بضعة أيام قبل إنطلاق مؤتمر Huawei السنوي للمطورين، لذا ترقبوا تغطيتنا لهذا الحدث لمعرفة ما تخبئه لنا شركة Huawei، ومعرفة الخطط الجديدة للشركة الصينية لجعل هواتفها الذكية قابلة للعمل بشكل مثالي خارج الصين في ظل الحظر الأمريكي المتواصل.