Poco M2 يصل رسميًا مع المعالج Helio G80، وشاشة +FullHD بحجم 6.53 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أكدت ذلك في وقت سابق، قامت العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Poco M2، وهو الهاتف الذي من المفترض أن يكون البديل الأرخص للهاتف Poco M2 Pro الذي أعلنت عنه الشركة في شهر يوليو الماضي.

الهاتف Poco M2 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.53 إنش تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G80، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB Type-C.

الهاتف Poco M2 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 وبواجهة Realme UI.

الهاتف Poco M2 سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأحمر والأسود والأزرق، وسيُعرض للبيع في الهند إبتداءً من 15 سبتمبر من خلال متجر FlipKart علمًا أن نسخة 6GB/64GB ستُكلف ما يُعادل 150 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 6GB/128GB ما يُعادل 170 دولار أمريكي.