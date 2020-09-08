شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيبر" روبوت يحسن الصحة العقلية لكبار السن ويقلل شعورهم بالوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تصنيع Pepper بواسطة شركة SoftBank Robotics الهندسية العملاقة، ويتم إنشاء سمة شخصية المحادثة بواسطة شركة تسمى Caresses.

كما تم اختبار هذه الروبوتات في دور الرعاية في المملكة المتحدة واليابان، ووجد الباحثون أن كبار السن الذين استخدموها حتى 18 ساعة على مدار أسبوعين، شهدوا تحسنًا كبيرًا في صحتهم العقلية.

يقول الخبراء، الذين طوروا التكنولوجيا، إنها ليست بديلاً لمقدمي الرعاية البشرية الحقيقيين، لكن الروبوتات يمكنها تقديم دعم إضافي إلى جانب الأنظمة الحالية.

وقادت الدراسة جامعة جينوفا، حيث إنها المرة الأولى التي يتعاون فيها الباحثون لاستكشاف إمكانية تطوير روبوتات ذات كفاءة ثقافية.

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يقول الباحثون، إنه بعد أسبوعين من استخدام النظام، كان هناك تأثير صغير ولكنه إيجابي على حدة الشعور بالوحدة بين المستخدمين.

تمكن Pepper من إجراء محادثات مع المشاركين وعرض عليهم الأنشطة التي يعتقد أنها ستكون ذات فائدة لهم، يتضمن ذلك تشغيل الموسيقى أو مساعدة الشخص على تعلم لغة أو التحدث عن نقطة معينة في ماضي الشخص.

يتواصل المساعد البشري عبر شاشة على صدره وله فم وعينان وأذنان على رأسه المستدير، وتأتي مكونات Pepper من آسيا ولكن يتم تجميعها بواسطة شركة Aldebaran Robotics الفرنسية، وهي شركة تابعة لشركة Softbank الناقل للهاتف المحمول.

يزن Pepper، المجهز بكاميرا وأجهزة استشعار، 62 رطلاً، ويمكن أن تتفاعل مع المشاعر البشرية من خلال تقديم الراحة أو الضحك، والروبوت لديه القدرة على التعلم، وكلما زاد الوقت الذي يقضيه النظام في التفاعل مع شخص ما ، كلما أصبحت المحادثة أكثر طبيعية.

كما لاحظ الباحثون أيضًا أن التفاعلات مع Pepper كان لها تأثير إيجابي كبير على مواقف المشاركين تجاه الروبوتات.