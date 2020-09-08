شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة المشاركة العائلية من أبل وإزاى تستخدمها وتفعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح ميزة المشاركة العائلية لعائلتك بأكملها مشاركة المشتريات من iTunes وآب ستور دون الحاجة إلى مشاركة معرف آبل ذاته، وباستخدام ميزة المشاركة العائلية لا يمكنك فقط مشاركة جميع مشترياتك ولكن يمكنك تعيينها، بحيث يطلب الأطفال من الآباء الإذن قبل إجراء عمليات الشراء، ويمكنك بعد ذلك تلقى طلب حيث يمكنك إما قبوله أو رفضه مباشرة من هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

ميزة المشاركة العائلية

تتيح لك هذه الميزة إضافة ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة، ويجب أن تعمل جميع الأجهزة بنظام (iOS 8) أو أحدث، وبمجرد إضافة الأشخاص، يمكن الوصول الفورى إلى مشتريات بعضكم البعض، كما يمكنك عرضها وتنزيلها عند الطلب، تمامًا كما تفعل من حسابك الخاص، ومع ذلك، فإن كل عملية شراء تتم من تلك النقطة وصاعدًا سيتم خصمها بعد ذلك من حساب (iTunes) الخاص بمنظم العائلة، لذا ضع ذلك فى الاعتبار.

إذا قررت إزالة شخص ما من ميزة المشاركة العائلية فسيتمكن من الوصول إلى أى محتوى تم شراؤه حتى تلك اللحظة التى قمت بإزالته من ميزة المشاركة العائلية من خلال معرف آبل الخاص به.

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يحدث الشيء نفسه إذا قررت تعطيل ميزة المشاركة العائلية، حيث سيتمكن كل معرف آبل فردى بعد ذلك من الوصول إلى كل المحتوى حتى تلك لحظة التعطيل، أى شيء يتم شراؤه بعد ذلك لن يكون متاحًا للأعضاء الذين تمت إزالتهم.

مشاركة الموسيقى والأفلام والكتب والبرامج التلفزيونية وأى محتوى آخر تم شراؤه على الفور .

يتيح لك (Family Photo Stream) مشاركة الصور تلقائيًا مع أفراد العائلة الآخرين .

مشاركة الصور تلقائيًا مع أفراد العائلة الآخرين مشاركة التقويمات العائلية .

مشاركة المواقع حتى تعرف دائمًا مكان أفراد عائلتك .

تحديد موقع أجهزة أفراد العائلة من أى جهاز آخر فى مجموعة العائلة عبر (Find My iPhone).

تتيح ميزة (طلب الشراء) للآباء مطالبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بطلب الإذن قبل شراء محتوى (iTunes) وآب ستور؛ كما يمكنك قبول الطلبات أو رفضها عن بعد .

وآب ستور؛ كما يمكنك قبول الطلبات أو رفضها عن بعد ضع فى اعتبارك أنه يمكنك فقط إعداد وحذف مجموعتين للمشاركة العائلية كل عام، وهذا يعنى أنه إذا بدأت مجموعة عائلية ثم حذفتها، فلا يمكنك بدء العملية إلا مرة واحدة أخرى، بعد ذلك عليك الانتظار لمدة عام قبل إنشاء مجموعة عائلية أخرى، لذلك ضع ذلك فى اعتبارك وتذكر أنه من الأفضل دائمًا حذف الأعضاء وعدم إغلاق مجموعة المشاركة العائلية ما لم تكن بحاجة إليها بعد الآن .

كما لا يمكنك فرض قيود على الشراء على البالغين (أى شخص فوق سن 18)، حيث سيتم تمكين قيود الشراء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا تلقائيًا ويعملون تحت حساب الطفل .

مزايا المشاركة العائلية:كيفية تمكين المشاركة العائلية:

مُنظِّم العائلة هو الشخص الذى يجب أن يقوم فى البداية بإعداد المشاركة العائلية، وبصفتك منظم العائلة فأنت الشخص الذى سيتلقى طلبات الشراء، والأهم من ذلك أنك ستوافق على دفع أى مشتريات يقوم بها أى شخص فى مجموعة العائلة، بالغًا كان أم طفلًا.

اضغط على شعار (Apple ID) فى الأعلى.

اضغط فوق إعداد المشاركة العائلية.

اضغط على ابدأ.

اضغط على متابعة، حيث يمكنك إضافة صورة إذا أردت، لكن هذا اختياري.

اضغط فوق متابعة لمشاركة المشتريات.

اضغط فوق متابعة لتأكيد طريقة الدفع، كما يمكن تغيير طريقة الدفع فى الإعدادات.

اضغط فوق مشاركة موقعك لمشاركته مع أفراد العائلة أو اضغط فوق ليس الآن.

اضغط على إضافة عضو للعائلة.

ابدأ فى كتابة اسم شخص ما.

اضغط على الشخص الذى ترغب فى إضافته كعضو فى العائلة.

أدخل رمز أمان بطاقة الائتمان عندما يُطلب منك ذلك للتحقق من أنك المنظم.

استمر فى إضافة الأعضاء حتى تتم إضافة كل أفراد عائلتك – 6 أشخاص – حيث سيتلقون إشعارًا بالبريد الإلكترونى بالإضافة إلى إشعار دفع على أجهزتهم يطلبن منهم قبول دعوتك، وبمجرد القيام بذلك، سيتم تحميل جميع المشتريات التى تم إجراؤها من تلك النقطة فصاعدًا على حساب منظم العائلة، وسيكون بإمكانهم على الفور الوصول إلى أى شخص آخر فى مشتريات المجموعة.



قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون أو جهاز آيباد الذى يعمل بنظام التشغيل (iOS 8) أو أحدث.كيفية تعيين أحد الوالدين أو الوصى على العائلة:

لاحظ أنه لتعيين شخص ما كأب أو وصى، ستحتاج إلى أن تكون منظم العائلة، أى الشخص الذى قام بإعداد مجموعة المشاركة العائلية.