فيديو يرعب مستخدمي تيك توك... والشركة تفشل في حذفه!

وبحسب تقرير نشره موقع فوربس، فإن مقطع الفيديو يظهر عملية انتحار مروعة وكاملة لرجل، حيث بدأ مستخدمون يتداوله على نطاق واسع ما أثار الرعب في نفوس متابعي هذه المنصة.

وقال التقرير إن الحادث يثير تساؤلات عن مستويات أمان المستخدمين وحمايتهم من التعرض لمواد عنيفة، حيث تبين هذه الواقعة عدم قدرة تيك توك على وقف ظهور المحتوى غير المرغوب به، وهو أمر مقلق.



ورغم أن تيك توك تقوم بحظر الحسابات التي تحاول تحميل المقطع، باعتباره انتهاكا لسياسيات النشر بتصوير انتحار وتمجيده، إلا أن المقطع المصور لا يزال يظهر للمستخدمين بشكل تلقائي حتى وإن لم يقوموا بالبحث عنه.

وعندما يقوم المستخدمون بالإبلاغ عن المقطع المروع، فإنهم يتلقون ردا مفاده بأن المقطع "لا يتعارض مع إرشادات النشر في تيك توك".

استمرار ظهور المقطع في الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها عدد كبير من المراهقين، دفع ببعضهم إلى وقف استخدام التطبيق خلال الأيام الحالية على الأقل.



وقال أحد المستخدمين "إذا شاهدت مقطع فيديو يظهر فيه رجل بشعر طويل ولحية على الهاتف، عليك الابتعاد عنه".

وحقق تطبيق تيك توك الصيني انتشارا واسعا على مستوى العالم بعد أن استطاع جذب أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أغلبهم من الأطفال والمراهقين، وقد تم تحميله حوالي ملياري مرة حول العالم، بينهم 165 مليونا في الولايات المتحدة.