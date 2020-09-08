شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة بايدن تستعين بحساب فتى مراهق على انستجرام للتواصل وجذب الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت حملة جو بايدن على حساب إنستجرام شهير من أحد المؤيدين المراهقين، الذي لديه عدد هائل من المتابعين، إذ كان كان حسابVoteJoe سابقًا حسابًا للمعجبين، لكنه سيستخدم الآن كنقطة أساسية للحملة للتواصل على مستوى القاعدة الشعبية على انستجرام مكملاً حساب بايدن الشخصي.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، بدأ الحساب باسمTeamJoeBiden، وتم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام من جانب مؤيد يبلغ من العمر 15 عامًا من كاليفورنيا.

أمضى الداعم الشاب الصيف في إنشاء محتوى للحساب الذي نما بسرعة إلى أكثر من 85000 متابع.واتصلت الحملة بمالك الحساب في وقت سابق من هذا العام، وسألوا عما إذا كان بإمكانهم الحصول عليه وتحويله إلى قناة حملة رسمية.

كما سيتطوع المالك السابق للحساب للحملة، وسيستمر في إنشاء المحتوى بعد المدرسة جنبًا إلى جنب مع فريق بايدن لوسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الجمهور.

Advertisements

يضم حسابVoteJoe الآن أكثر من 93000 متابع، وقبل الانضمام إلى الحملة، نشر الحساب محتوى شبه رسمي إلى حد كبير مثل مقاطع من ظهور Billie Eilish's DNC وخلاصات انستجرام المستندة إلى المعلومات، والتي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين رسائل الحملة الرسمية.

تقول الحملة الآن، إنها تخطط لاستخدام الحساب لتعزيز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من مؤيدي بايدن، سواء كانت مقاطع فيديو أو لقطات شاشة للتغريدات.

تخطط الحملة أيضًا للاهتمام بقصص انستجرام التي تعكس النشاط على غرار PowerPoint الذي نمت شعبيته على انستجرام خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، عززت حملة بايدن جهودها التنظيمية عبر الإنترنت، وأعلنت الحملة أنها أطلقت تصاميم رسمية في Animal Crossing: New Horizons للناخبين الذين يتطلعون إلى وضع لافتات افتراضية أمام منازلهم على الجزيرة لإظهار دعمهم.

كما أقامت الحملة شراكة مع منصة فيديو المشاهير Cameo كجزء من جهودها الأوسع لجمع التبرعات عبر الإنترنت.