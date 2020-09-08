Jitsi meet بديل zoom الافضل والاسرع ومجاني مع الشرح

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jitsi meet هو تطبيق اجتماعات على الإنترنت جديد. في عالم الآن يركز بشكل كبير على العمل عن طريق عن الإنترنت و تقليل التقارب بين موظفي الشركات و الإعتماد على الإجتماعات عن طريق الإنترنت بشكل كبير جدًا. و كان ابرز التطبيقات هو تطبيق Zoom الذي عانى لفترة طويلة من مشاكل أمنية عديدة. مما اثر بشكل كبير على حرية استعمال التطبيق في الإجتماعات عن طريق الإنترنت و في الدراسة ايضًا ولعدم توافر بدائل مجانية اخرى افضل. و لكن Jitsi meet يحقق المعادلة المطلوبة من كونه بديلًا ممتازًا لـZoom

مميزات Jitsi Meet

تطبيق Jitsi Meet يتميز بأنه تطبيق اجتماعات و لقائات على الإنترنت يمكنك استعماله بشكل سهل و سريع لا يحتاج أن تتعلم أساسيات التطبيق حتى. غير ان التطبيق مشفر بالكامل و كل اجتماعاتك و لقاءاتك عليه مشفرة ايضًا فلن يقوم التطبيق ببيع محادثاتك و بياناتك ابدًا بسبب تشفيرها. التطبيق يدعم 75 متصلًا في نفس الوقت و في نفس الإجتماع و لا يعطيك وقت محدد للإجتماع بل ان كل اجتماعاتك غير محدودة الوقت. كما انه لا يطلب منك اي اشتراك فهو مجاني بالكامل. هو حتى لا يحتاج لأن تقوم بإنشاء حساب للبدء في الاجتماعات بل يمكنك بدأ وانشاء اجتماع والانضمام له بدون اي حساب و من الموقع مباشرة بدون تحميل

المميزات في نقاط

التطبيق مجاني بالكامل لا يحتاج لأي اشتراكات

الإجتماعات لا تحمل قيود زمنية معينة بل ان وقت الاجتماعات مفتوح

لا تحتاج للاشتراك في التطبيق او تسجيل حساب لإنشاء اجتماعات او الانضمام لها

جميع الاجتماعات مشفرة بالكامل بالتالي لا يمكن للتطبيق بيعها

يمكنك ربطه ببريدك الإلكتروني من أجل مزامنة الـ Calendar الخاصة و عرض مواعيد اجتماعاتك بسهولة

إنشاء اجتماع على Jitsi Meet

إذهب لصفحة إنشاء اجتماع جديد من هنا

في مربع ابدأ اجتماعًا جديدًا قم بكتابة إسم الاجتماع الخاص بك (يستحسن مراعاة أن يكون الإسم متعلقًا بمضمون الاجتماع و في نفس الوقت اسم فريد غير مستعمل في نفس توقيت الاجتماع)

اضغط على زر أنشئ او Go

إضافة كلمة مرور للاجتماع

اضغط على علامة الدرع في اسفل يمين الشاشة

اختر Add Password او اضافة كلمة مرور

ادخل كلمة المرور التي تريدها ثم اضغط Add

دعوة الاصدقاء الى الاجتماع

الأمر بسيط جدًا لأن هذه المرة انت لا تحتاج ان تقوم بالضغط على الازرار او اي شئ. فقط قم بأخذ رابط الاجتماع من صندوق الرابط في المتصفح و ارسله الى اصدقائك و اعطهم كلمة المرور الخاصة بالاجتماع و هم سيدخلون الاجتماع مباشرة و يمكنك مباشرة الاجتماع بكل سهولة بدون اي مشاكل. فهو لا يتطلب اي طلبات خاصة ولا يتطلب تسجيل بل كل شئ من خلال المتصفح نفسه بسهولة.

اخفاء الخلفية

اذا كنت في الإجتماع تستعمل الكاميرا الخاصة بك و في نفس الوقت تريد للكاميرا ان تركز عليك انت كشخص لا على الخلفية. اي انك تريد مثل تأثيرات الـ Bokeh في الصور و لكن في الإجتماع الخاص بك هذا ممكن عن طريق اختيار تعتيم الخلفية. و ذلك سيساعدك على اضافة تأثيرات تجعل الخلفية خلفك غير واضحة و مظللة بشكل كبير فلا يستطيع أحد معرفة ما يوجد خلفك نهائيًا. تابع الخطوات التالية

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اضغط على علامة القائمة اسفل يمين الشاشة

اختر تعتيم الخلفية او Blur Background

تسجيل الاجتماع

بالطبع لا تحتاج لأن أقوم بشرح هذه الميزة. على العموم عند تسجيلك لاجتماعك ستحتاج ان تسجل الدخول الى حسابك على Dropbox ليقوم الموقع برفع الاجتماع المسجل مباشرة على موقع Dropbox و من هناك يمكنك تحميل الاجتماع المسجل لتستمع له في اي وقت لاحق. هذا الخيار يبدو افضل حيث انه لا يضغط على موارد الجهاز في تسجيل الاجتماع مما يجعل سير الاجتماع اسهل بكثير عن تسجيلك له بنفسك عن طريق اي تطبيق

اضغط على القائمة في اسفل يمين الشاشة

اختر Start Recording

قم بتسجيل الدخول الى Dropbox ليتم رفع التسجيل تلقائيًا عليه

مشاركة فيديو من يوتيوب

يمكنك اخذ فيديو من موقع يوتيوب و مشاركته مع حضور الاجتماع عن طريق نفس التطبيق و ذلك عن طريق خيار مشاركة من youtube في اعدادات التطبيق كذلك. هذه الميزة جيدة بدلًا من فكرة الـScreen sharing في الفيديوهات خاصة. حتى يكون المقطع متزامنًا مع سائر الحضور بشكل جيد بدون اي تأخير عند اي طرف من الأطراف.

اضغط على القائمة اسفل يمين الشاشة

اختر Share a youtube video

قم بوضع رابط الفيديو و اضعط على زر Share و سيعرض الفيديو على الشاشة امامك

اخذ الإذن بالحديث

تطبيق jitsi meet يحمل اضافة مهمة و هي اضافة احذ الإذن بالحديث. بأن تخبر سائر حضور الاجتماع ان لديك بعض الكلمات التي تريد قولها فيسكت جميع حضور الاجتماع لتستطيع التحدث بحريتك وقتها و هذا عن طريق زر Raise Hand فيظهر عند سائر الحضور علامة تشير الى انك تريد الحديث فيسكت الجميع لتتحدث انت بحريتك كما لو كنت في اجتماع حقيقي

Jitsi meet بديل ممتاز لـZoom؟

Jitsi meet بديل ممتاز لـZoom فعلًا بل انه يقدم تجربة مميزة جدًا بسبب كل المميزات المذكورة في هذا المقال. و بسبب كل الإمكانيات التي يستطيع هذا التطبيق او هذا الموقع تقديمه و كونه مجاني بالكامل و لا يتطلب منك شراء اي شئ. ولا حتى التسجيل. فهذا يعطيك خصوصية ممتازة. و حماية كبيرة. خاصة مع تشفير الإجتماعات الممتاز في التطبيق. لذلك هذا جيد جدًا و فعلًا تطبيق Jitsi meet ممتاز جدًا. سأترك روابط تحميله على Android و IOS بالأسفل

تحميل التطبيق

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