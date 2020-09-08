لماذا تتوقع هواوي طلبات قليلة على هواتف Mate 40 ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - تعتزم شركة هواوي الصينية طرح سلسلة هواتفها المرتقبة ”Mate 40“ في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما هو مقرر.

ورغم أن هواوي تُصمم شرائح خاصة لأجهزتها، لكنها تعتمد بشكل كبير على ”TSMC“ التايوانية في امتداد سلسلة توريدها برقاقات ”5nm“، لذلك تشكل العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ”TSMC“ ضربة قوية لهواوي.

وسيكون لدى هواوي إمدادات لحوالي 8 ملايين جهاز في الربع الرابع من العام الجاري، ما ينفي تقريرا سابقا لـ“نيكي اسيا ريفيو“ عن التأخير في إنتاج هواتف هواوي الذكية.

وتشير التقارير الواردة من تايوان إلى أن شركة هواوي الصينية أمرت سلاسل التوريد بوقف الطلبات فيما يتعلق بأحدث هواتفها (Huawei Mate 40).

وخفضت الشركة الصينية طلبات المكونات إلى المزودين بنسبة 30 في المئة مع مراجعة شحنات السلسلة، حيث ترجح حدوث انخفاض في الاهتمام والشحنات.

ومن المتوقع وصول (Huawei Mate 40) في الأسابيع التالية، حيث تم تقديم السلفين (Mate 30) و (Mate 20) في الربع الثالث أيضًا.

وعادةً ما تكشف الشركة عن أحدث شرائحها من (Kirin) في (IFA)، لكن المؤتمر انتهى الآن في برلين مع عدم الإعلان عن شريحة (Kirin 9000) الجديدة في (IFA) لهذا العام.

ومن المفترض أن يكون معالج (Kirin 9000) مع أنوية (Cortex-A78) هو الأحدث في فئة الشرائح الرائدة، وسيظهر لأول مرة مع سلسلة (Huawei Mate 40).

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وكان لدى هواوي كلمة رئيسية عبر الإنترنت، لكنها كانت عبارة عن مجرد بيان بأن الشركة لن تتراجع وستظل مستثمرة بالكامل في أعمال الهاتف في أوروبا.

وفي الشهر الماضي، قال ريتشارد يو (Richard Yu): إن عائلة (Huawei Mate 40) ستستخدم رقاقات (HiSilicon)، لكنه لم يقل ما سيحدث بعد ذلك.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تحاول منع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) من تصنيع المنصات، كما أعربت كوالكوم عن مخاوفها بشأن هذه القضية.

وفي شهر يونيو، ورد أن هواوي كانت تهدف إلى بيع 8 ملايين جهاز من التشكيلة الجديدة في الربع الرابع من عام 2020، الذي سيظل إنجازًا مع عدم القدرة على التنبؤ بالعلاقات الأمريكية الصينية وكون هواوي مجرد رهينة في هذا الموقف برمته.

وظهرت سلسلة (Huawei Mate 40) سابقًا ضمن مواقع الشهادات الصينية (TENAA) و (MIIT)، التي كشفت عن أرقام الطراز لجميع طرز هواتف (Huawei Mate 40).

ومن المفترض أن تحتوي السلسلة الجديدة على شاشة ذات ثقب مزدوج، مع دعم الشاشة لمعدل التحديث البالغ 90 هرتز في جميع الطرز.

وقد يحتوي جهاز (Mate 40) على شاشة بقياس 6.5 إنشات، في حين يمكن تجهيز (Mate 40 Pro) بشاشة بقياس 6.78 إنشات.