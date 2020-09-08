أمازون تفتح باب التوظيف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة أمازون عن نيتها توظيف عشرة آلاف موظّف في ضاحية بلفيو في سياتل خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف وظيفة إضافية التي خططت لتوفيرها هناك في وقت سابق، وذلك كخطوة منها لتوسيع نطاق عملها وتنميته.

ولاستيعاب عدد أكبر من الموظفين، حصلت أمازون على مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في وسط مدينة بلفيو، إذ ستستأجر برج 555 المكوّن من 42 طابقاً وبرج ويست ماين، وهو عقار يضم ثلاثة أبراج.

وفي منشورٍ عبر أحد المدونات، أفاد نائب رئيس أمازون للعقارات والمرافق، أن كلا المشروعين قيد الإنشاء الآن، هذا بالإضافة إلى عملية التنمية المخططة في وسط بلفيو، وهو برج مكوّن من 43 طابقًا يشار إليه باسم مشروع “Bellevue 600” حيث سيضم هذا البرج حوالي مليون قدم مربع من المساحات المكتبية ومن المحتمل أن يكتمل بحلول العام 2024.

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وكمرحلة ثانية من المشروع المذكور، ستبدأ أمازون عملية إنشاء برج للمكاتب مكوّن من 27 طابقاً ويحتمل أن يكتمل بحلول عام 2025.

التوسع لن يطال بلفيو فحسب، إذ أعلنت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر أنها تخطط لتأمين 3500 وظيفة في دالاس وديترويت ودنفر ومدينة نيويورك وفينكس وسان دييغو.

الجدير ذكره، أن “أمازون” سبق وقدّمت السنة الماضية 2500 وظيفة دائمة في بريطانيا، أكبر سوق لها في أوروبا، كما أنها صرّحت أنها ستؤمن 1800 وظيفة دائمة في فرنسا، ثاني أكبر سوق لها هناك. وحسبما ورد في موقع “سي أن بي سي”، فالشركة العالمية تضم حالياً حوالي 876 ألف موظف حول العالم، بحسب (CNBC).