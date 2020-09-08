تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت العملاق الكوري إصدارها القادم من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab Active 3 في Bluetooth SIG مؤخراً، إستعداداً لإطلاق الجهاز اللوحي للأسواق في أكتوبر من هذا العام.

كانت سامسونج قد قدمت خلال الفترة الماضية سلسلة أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، ومن ثم أطلقت مؤخراً جهازها اللوحي منخفض التكلفة Galaxy Tab A7، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جهاز Galaxy Tab Active 3 الذي يأتي بمعايير أعلى للمقاومة.

ولقد رصد جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي في تسريبات نشرت مؤخراً برقاقة معالج Exynos 9810 التي أطلقت للمرة الأولى عام 2018 في سلسلة Galaxy Note 9، كما يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

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كما كشفت التسريبات عن بطارية الجهاز اللوحي بنموذج رقم EB-BT575BBE، حيث أكدت التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات TUV Rheinland على أن جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي يضم بطارية بقدرة 5050 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لمزيد من التفاصيل.

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