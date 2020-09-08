تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف POCO M2 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت POCO اليوم عن هاتف POCO M2 الذي ينطلق بمعالج Helio G80، وقدرة بطارية 5000 mAh، والذي يتوفر في السوق الهندي بدءاً من 15 من سبتمبر بسعر يبدأ من 150 دولار.

يتميز هاتف POCO M2 بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full HD Plus أو بدقة 2340 في 1080 بيكسل، بنسبة سطوع 400 nit، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يأتي هاتف POCO M2 برقاقة معالج MediaTek Helio G80 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة RM Mali-G52 2EEMC2، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في eMMC 5.1، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت، واثنان من شرائح SIM.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11 التي ستدعم الترقية أيضاً إلى MIUI 12 لاحقاً، كما يضم هاتف POCO M2 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118.2 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 5 ميجا بيكسل وفحة عدسات f/2.4.

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ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مستشعر IR، أيضاً يأتي بمدخل 3.5 للسماعات، ومكبرات صوتية linear، كما يتميز الهاتف بطلاء P2i المقاوم لقطرات الماء، ويأتي بقياسات 163.3 في77 في 9.1 مم، ووزن 198 جرام.

كما يدعم هاتف POCO M2 الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والإتصال أيضاً بالبلوتوث 5.0، كما يضم الهاتف منفذ USB C، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف POCO M2 بدءاً من 15 من سبتمبر في السوق الهندي بسعر يبدأ من 150 دولار، وألوان الأزرق، الأحمر، إلى جانب اللون الأسود.

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