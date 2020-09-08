فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن نظام HarmonyOS التابع لها في العام الماضي، وبالضبط في مؤتمرها السنوي للمطورين Huawei Developer Conference 2019، وهناك تقرير صدر الآن يقول أن شركة Huawei ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الإصدار الثاني من نظام HarmonyOS في نسخة هذا العام من مؤتمرها السنوي للمطورين.
من المثير للإهتمام أن نجد الشائعات تشير إلى رئيس قسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu نفسه. وسيتم وفقا لهذا التقرير إطلاق أول هاتف ذكي مُزود بنظام HarmonyOS من قبل شركة Huawei في العام المقبل.
هناك بالفعل هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل المذكور آنفًا ومن المرجح أن يصل إلى السوق في العام المقبل إلى جانب عدد من الأجهزة الجديدة بما في ذلك الحواسيب والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية القابلة للإرتداء وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى. في الواقع، من المتوقع أن تظهر أول ساعة ذكية تعمل بنظام HarmonyOS من شركة Huawei في أواخر هذا العام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك من قبل شركة Huawei حتى الآن.
عمومًا، كل ما قلناه حتى الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات لذلك يُرجى التعامل مع كل ذلك بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى نحصل على معلومات رسمية من شركة Huawei أو من إحدى المصادر الموثوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول هاتف ذكي مُزود بنظام HarmonyOS من شركة Huawei سيصل في العام 2021، وفقًا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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