Apple Watch تستحوذ كليًا على سوق الساعات الذكية في أمريكا الشمالية

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الساعات الذكية من مختلف العلامات التجارية للإختيار من بينها، ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بأمريكا الشمالية، فيبدو أن آبل تستحوذ على سوق الساعات الذكية في هذه المنطقة بالكامل لأنه وفقا لتقرير جديد من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فإن Apple Watch هي الساعة الذكية المفضلة إلى حد ما من قبل المستهلكين في هذه المنطقة.

يقول التقرير أن Apple Watch تفوقت على العلامات التجارية الرائدة في مجال الساعات الذكية بنسبة 7:1. هذا يعني أنه في الوقت الذي يشتري فيه شخص واحد ساعة ذكية غير تابعة لشركة آبل يقوم سبعة أشخاص آخرين بشراء الساعة الذكية Apple Watch. نظرًا لأن الساعات الذكية غير التابعة لشركة آبل تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة مثل WearOS و TizenOS و LiteOS، فلا توجد علامة تجارية أخرى تجرؤ حتى على الإقتراب من شركة آبل.

من حيث الأجهزة القابلة للإرتداء بشكل عام، من المحتمل أن تكون Fitbit هي الأقرب إلى آبل عندما يتعلق الأمر بأرقام الشحن. ووجدت الدراسة أن شركة آبل تسيطر على 37.6 في المئة من سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في أمريكا الشمالية، بينما تمتلك شركة Fitbit نحو 19.3 في المئة من السوق. في الواقع، شهدت شركة Fitbit إنخفاضًا كبيرًا جدًا مقارنة مع الربع الثاني من العام 2019 عندما كانت حصتها السوقية تبلغ 24.1 في المئة.

Advertisements

ووجدت الدراسة أيضًا أن الشركة شحنت عددًا أقل من الأجهزة في العام 2020 مقارنة بما شحنته في العام 2019، في حين قامت شركة آبل بشحن المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بنفس الربع من العام السابق.