Vivo تُطور مستشعر RGBW لكاميرات الهواتف الذكية يعد بإلتقاط ضوء أكثر بنسبة 200%

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo اليوم أنها أنهت عملية تطوير مستشعر لكاميرات الهواتف الذكية كانت قد بدأت العمل عليه في العام الماضي. يستخدم المستشعر الجديد مصفوفة الألوان RGBW، وهو المستشعر الذي تدعي شركة Vivo أنه يجمع الضوء أكثر بنسبة 200 في المئة مقارنة مع مستشعرات RGGB التقليدية.

تقول شركة Vivo أن المستشعر RGBW الجديد الخاص بها سيجمع الضوء أكثر بنسبة 60 في المئة من مستشعرات RYYB التي تستخدمها شركة Huawei في هواتفها الذكية الرائدة بينما لا تكون عرضة لمشاكل الألوان التي تواجهها مستشعرات RYYB في بعض الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Sony كانت قد إستخدمت مصفوفة الألوان RGBW في بعض كاميرات هواتف Xperia الخاصة بها لجمع المزيد من الضوء مقارنة بمصفوفة RGB التقليدية. كانت المشكلة المتأصلة في هذه المستشعرات المجهزة بمصفوفة RGBW هي الدقة المنخفضة، وهي مشكلة تتعامل معها خوارزميات المعالجة الحديثة على نحو جيد للغاية.

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تقول شركة Vivo أن الأجهزة المُزودة بمستشعر RGBW الجديد قيد التطوير حاليًا وسيتم إطلاقها في السوق خلال العام المقبل.

وإلى جانب المستشعر الجديد، أعلنت شركة Vivo أيضًا عن شراكة مع National Geographic لإطلاق جائزة Vision+ Mobile Photography Awards. سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم من إرسال صورهم وسيتم تقديم الجوائز لأفضلها. ستنشر Vivo و National Geographic التفاصيل حول المسابقة على المواقع الرسمية الخاصة بهما قريبًا.