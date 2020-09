آبل قد تُعلن عن موعد إنعقاد حدث الإعلان عن iPhone 12 Series هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولكن لا يزال من غير المعروف متى بالضبط سيحدث ذلك. ومع ذلك، وفقًا لتغريدة جديدة حديثة من الصحافي البارز Mark Gurman، فهو يتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول موعد إنعقاد حدث الإعلان الرسمي عن هواتف الآيفون الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تقول تغريدة

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

