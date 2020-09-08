آبل قد تُعلن عن موعد إنعقاد حدث الإعلان عن iPhone 12 Series هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولكن لا يزال من غير المعروف متى بالضبط سيحدث ذلك. ومع ذلك، وفقًا لتغريدة جديدة حديثة من الصحافي البارز Mark Gurman، فهو يتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول موعد إنعقاد حدث الإعلان الرسمي عن هواتف الآيفون الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تقول تغريدة

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. Advertisements — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020

أن شركة آبل ذاهبة للإعلان عن موعد لحدث إفتراضي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه من المثير للإهتمام أنه يعتقد أن هذا الحدث لا يزال من الممكن أن يُعقد في شهر سبتمبر الجاري. من المحتمل أن يتم إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في شهر أكتوبر، ولكن لا يزال من الممكن إنعقاد حدث الإعلان الرسمي في هذا الشهر.

لقد رأينا هذا يحدث من قبل حيث أعلنت شركة آبل عن منتج جديد لتُطلقه بعد ذلك بوقت طويل، وهو ما قامت به فعلاً مع iPhone X الذي تم إطلاقه بعد شهرين من الإعلان الرسمي عنه، وكذلك Mac Pro الذي إستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يصل إلى السوق بعد الإعلان عنه.

بالنظر إلى أن التقارير السابقة ذكرت أن مشاكل التصنيع قد تتسبب في تأخير إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series، فنحن نفترض بأنه من الممكن لشركة آبل الإعلان عن الهواتف الجديدة ثم إطلاقها لاحقًا. في كلتا الحالتين، سنضطر إلى الإنتظار ونرى ذلك، لذا لا تنسى العودة إلينا في الأيام القليلة المقبلة للحصول على المزيد من التفاصيل.