سامسونج تواصل تسيد سوق الهواتف الذكية في العام 2020، وHuawei تواجه مستقبلاً قاتمًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق بإصدار تقرير جديد يتمحور حول وضعية سوق الهواتف الذكية هذا العام وما يمكن توقعه في العام المقبل أو نحو ذلك. الخلاصة الرئيسية هي أن السوق يتعافى بشكل أسرع من المتوقع، لذلك بدلاً من الإنخفاض المتوقع بنسبة 15.6 في المئة في مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، سيُعاني السوق من إنخفاض قدره 11 في المئة فقط. الأسواق الأمريكية والأوروبية والهندية هي من تقف وراء تحسن سوق الهواتف الذكية بشكل أسرع من المتوقع.

وسط إنخفاض مبيعات الهواتف الذكية، تبرز سامسونج مرة أخرى بفضل المبيعات القوية للهواتف الذكية الرائدة. من المتوقع أن تُنهي الشركة العام بمبيعات إجمالية قدرها 265.5 مليون وحدة مما يجعلها تستحوذ على 21 في المئة من السوق، وتليها شركة Huawei بمبيعات قدرها 192.7 مليون وحدة متخطية بذلك آبل بنسبة ضئيلة فقط، وبالتي بدورها ستبيع 190.1 مليون وحدة مما يجعلها تستحوذ على 15.3 في المئة من السوق.

من المتوقع أن يحدث إنخفاضًا حادًا في العام 2021 بالنسبة لشركة Huawei قد يصل إلى 59 مليون وحدة مع قيام كل من آبل وسامسونج بتصعيد لعبتهما. ومع ذلك، مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية على الصعيد العالمي ستصل إلى المستوى الذي كانت عليه في العام 2019 خلال العام 2022، والسبب يعود أساسًا إلى النمو القوي لشبكات الجيل الخامس ونمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.