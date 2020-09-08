شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف رسميا عن Xbox Series S بسعر 299 دولارًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايكروسوفت عن جهاز ألعاب جديد من أجهزة إكس بوكس والذى يأتى باسم Xbox Series S بدون أن تقدم لنا الكثير من التفاصيل عن الجهاز، فيما كشفت الشركة أن جهازها Xbox Series S سيباع بسعر 299 دولار، وسيأتى بحجم أصغر من الأقوى والأفضل Xbox Series X والأعلى سعراً الذى يباع بسعر 499 دولار.

وفيما يتعلق بالموصفات، فإضافة إلى الحجم الصغير للجهاز الجديد والذى تقول الشركة أنه أصغر إكس بوكس حتى الآن، فإنه يتميز أيضاً باعتماده فقط على النسخ الرقمية من الألعاب كونه لا يحتوى على مشغل أقراص، كما أن الجهاز الجديد سيستهلك طاقة معالجة رسوميات أقل وبالتالى لن تكون جودتها كما هو الحال فى Xbox Series X.

ولعل السمة الرئيسية للتصميم هى ما يبدو أنه فتحة تهوية هائلة - وهى أكبر قليلاً من حجم القرص، فهذا تخمين معقول أن مروحة ضخمة مماثلة تجلس أدناه لتبريد مكونات وحدة التحكم، (يستخدم Xbox Series X مروحة واحدة كبيرة وغرفة بخار ضخمة للحفاظ على برودة أجزائه.)

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وحسب التسريبات فإن خدمة Xbox All Access ستتاح لمستخدمى Xbox S برسوم اشتراك شهرية 25 دولار، مقارنة لمستخدمى الجهاز الأقوى الذى تكون رسومها 35 دولار شهرياً، وستعقد مايكروسوفت مؤتمر رسمى قريباً للكشف عن كافة التفاصيل النهائية وإطلاق جهازيها، حيث من المتوقع توفرهم فى الأسواق بحلول 10 نوفمبر القادم.