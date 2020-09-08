شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تجرى اختبارات على مركبة مشابهة لمستكشف المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتازت Optimism، وهى عربة متنقلة لاختبار نظام المركبات (VSTB)، أول اختبار قيادة لها فى غرفة التجميع الضخمة فى JPL، وسيأخذها المهندسون قريبًا فى جولة فى Mars Yard، وهو حقل من البقع الحمراء مرصع بالصخور وعوائق أخرى تحاكى سطح الكوكب الأحمر القاسى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقود اختبارات وكالة ناسا توأم مستكشف المريخ على الأرض "Optimism"، لمساعدتهم على تصحيح مشكلات البرامج والأجهزة التي قد تواجه المركبة على المريخ.

وانتقل توأم كامل الحجم من مركبة Perseverance الجوالة إلى موقعه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا.



مستكشف المريخ

وعلى الرغم من أنها لن تسافر إلى الكوكب الأحمر، إلا أن المركبة ستساعد مهندسي ناسا على توقع وتصحيح مشكلات البرامج والأجهزة قبل هبوطها في فبراير.

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ويعد اسم OPTIMISM هو اختصار لعبارة المثابرة التشغيلية التوأم لتكامل الآليات والأدوات المرسلة إلى المريخ، حيث يقول علماء ناسا إن الاسم هو أيضًا إشارة إلى روح الفريق الذي أمضى عامين في تصميمه وبنائه، خاصة أثناء الوباء.

قال أنيس ظريفيان: "هذا هو روبوت الاختبار الأقرب لمحاكاة عمليات المهمة الفعلية التي ستختبرها المركبة الفضائية على المريخ، بالعجلات والكاميرات ووحدات المعالجة معًا، لذا سيكون العمل بهذه العربة الجوالة ممتعًا بشكل خاص ''.

عندما تكمل المركبة رحلتها التي تبلغ 314 مليون ميل، لن يكون لديها ميكانيكي بشري لإجراء التعديلات، لذا قامت ناسا ببناء برنامج لنمذجة كيفية عملها في التضاريس والبيئة القاسية للمريخ قبل أن يبدأوا في إرسال الأوامر، حيث إنها مازالت في طريقها للكوكب الأحمر.

كما قالت ناسا، إن النموذج المحاكى لمركبة المريخ سيكون مفيدًا بشكل خاص في اختبارات البرمجيات، وهو حجم سيارة الدفع الرباعي، مما يسمح للعلماء بإرسال تصحيحات بينما تكون المركبة في طريقها إلى المريخ أو على سطحه بالفعل.