مقطع مروع يُرعب مستخدمي «تيك توك».. والشركة تفشل في حذفه

أفادت وسائل إعلامية بأن مستخدمو تطبيق "تيك توك" يشكون من ظهور مقطع فيديو مروع على المنصة المثيرة للجدل.

وذكر موقع "فوربس"، في تقرير له، أن مقطع الفيديو أظهر عملية انتحار كاملة ومروعة لرجل، حيث تم تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي المنصة، وهو ما أثار الرعب في نفوس متابعيها.

وأضاف الموقع في تقريره أن الفيديو يثير تساؤلات عدة حول مستويات أمان المستخدمين وحمايتهم من التعرض لمواد عنيفة، وهو ما يؤكد أن "تيك توك" غير قادر على وقف ظهور المحتوى غير المرغوب به، وهو أمر مقلق.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن تيك توك تقوم بحظر الحسابات التي تحاول تحميل المقطع، باعتباره انتهاكاً لسياسات النشر بتصوير انتحار وتمجيده، إلا أن المقطع المصور لا يزال يظهر للمستخدمين بشكل تلقائي حتى وإن لم يقوموا بالبحث عنه.

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ولفت إلى أنه عندما يقوم المستخدمون بالإبلاغ عن المقطع المروع، فإنهم يتلقون رداً مفاده بأن المقطع "لا يتعارض مع إرشادات النشر في تيك توك".

وأشار التقرير إلى أن انتشار المقطع على نطاق واسع دفع ببعض المراهقين إلى وقف استخدام التطبيق خلال الأيام الحالية على الأقل.

وكتب أحد المستخدمين: "إذا شاهدت مقطع فيديو يظهر فيه رجل بشعر طويل ولحية على الهاتف، عليك الابتعاد عنه".

جدير بالذكر أن تطبيق تيك توك حقق انتشاراً واسعاً على مستوى العالم بعد أن استطاع جذب أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أغلبهم من الأطفال والمراهقين، وقد تم تحميله حوالي ملياري مرة حول العالم، بينهم 165 مليوناً في الولايات المتحدة.