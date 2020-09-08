سعر و مواصفات Realme 7 Pro – مميزات و عيوب ريلمي 7 برو

هاتف Realme 7 Pro بسعر يقترب من 5325 جنيه مصري بتحويل 230 يورو و اضافة الضرائب المفروضة يقدم لك شاشة Super AMOLED كواحد من هواتف قليلة في هذه الفئة. مع بصمة اسفل الشاشة. بطارية كبيرة الحجم بسعة مقبولة و شاحن سريع جدًا يشحن الهاتف في نصف ساعة. جيد جدًا. نركيبة كاميرات تقليدية و قديمة جدًا. هل هو مميز؟

في الواقع Realme 7 Pro جيد في فئته. ربما ليس البديل الأعظم للـRealme 6 pro فمن نواح كثيرة الهاتفين متقاربين جدًا. و لكن اختيار موفق اذا كان هاتفك الحالي اضعف بشكل عام. و الهاتف يتوقع ان يقدم تجربة ممتازة للإستعمال. Realme 7 Pro خيار ممتاز في فئته