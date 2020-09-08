تسريبات جديدة عن الإصدار المرتقب من منصة ألعاب “إكس بوكس”

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مايكروسوفت تنوي طرح إصدارين جديدين من منصة ألعاب إكس بوكس
رغم التكتم الشديد الذي يحيط بسعر ومواصفات الإصدار الجديد من جهاز ألعاب إكس بوكس، المصنع من قبل شركة مايكروسوفت الأمريكية، فإن تسريبات حديثة كشفتها تقارير صحفية عالمية عن السعر والتفاصيل حول الإصدار الجديد المرتقب من “إكس بوكس”.
وأظهرت تسريبات من مصادر داخل الشركة الأمريكية، نقلها موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح إصدارين من “إكس بوكس”، وهما “إكس بوكس سيريس إكس” و”إكس بوكس سيرس إس”.
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت منصتيها الجديدتين للألعاب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وستطرح الشركة الأمريكية منصة “إكس بوكس سيرس إكس” بسعر يصل إلى 499 دولار أمريكي.
وستكون تلك النسخة مدمج بها قارئ إسطوانات، بينما ستكون النسخة الأقل غير المدمجة بقارئ إسطوانات “إكس بوكس سيرس إس” بسعر 299 دولار أمريكي.
وستتمتع المنصتين الجديدتين للألعاب بتوافقها مع الألعاب الموجودة مع الإصدارات السابقة، مع إمكانية تشغيلها ألعاب بتقنية 4كى.
كما ستكون منصتي “إكس بوكس” قادرة على تشغيل ألعاب بدقة 1080×1440 بيكسل، وستحتوي وحدة “سيرس إس” على وحدة معالجة مركزية أقل قوة من “سيرس إكس”.
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