تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن جهاز Xbox Series S بحجم أصغر وسعر 299 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت عملاق البرمجيات تغريدة على تويتر اليوم كشفت من خلالها عن جهاز ألعاب Xbox Series S الذي شغل بعض التسريبات مؤخراً، والذي يأتي بحجم أصغر وسعر 299 دولار.

قبل إنطلاق جهاز Xbox Series للأسواق في نهاية هذا العام، كشفت مايكروسوفت اليوم عن إصدار أصغر حجماً وبمستوى تسعير أقل يعرف بجهاز Xbox Series S، حيث نشرت صورة تستعرض تصميم هذا الإصدار، كما أكدت على السعر الذي ينطلق به الجهاز للأسواق وهو سعر 299 دولار في سوق الولايات المتحدة، أو 250 جنيه إسترليني تقريباً في المملكة المتحدة.

ولقد جاءت تغريدة مايكروسوفت اليوم بعد أن رصد مقطع فيديو على صفحة @_h0x0d يوضح تصميم ثلاثي الأبعاد لجهاز Xbox Series S، كما تأتي الصورة الرسمية اليوم لتؤكد على أن هذا الإصدار يتميز بحجم أصغر بنسبة 50% عن إصدار مايكروسوفت الأكبر Xbox Series.

من جانب أخر لم تقدم مايكروسوفت تفاصيل مواصفات وتكوينات هذا الإصدار حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى أن عملاق البرمجيات تستهدف بهذا الإصدار دعم دقة 1080 في الألعاب عند 60 إطار لكل ثانية، وهو مستوى أقل من جهاز Xbox Series الذي يدعم محتوى الألعاب بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

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أيضاً من المتوقع أن يضم جهاز Xbox Series S وحدة معالجة ترتكز على معمارية RDNA من AMD، مع سعة تخزين في محرك NVMe، أيضاً بعد نشر الصور الرسمية لهذا الإصدار من المتوقع أن يأتي الإعلان الرسمي قريباً.

ولقد إستعرضت تسريبات جديدة تفاصيل مواصفات Xbox Series S التالية:

تصميم رقمي بالكامل

يدعم دقة عرض 1440 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية

يدعم DirectX Raytracing

معدل تظليل متغير

معدل تحديث متغير

معدل سريع جداً في الإستجابة

سعة تخزين مخصصة بسعة 512 جيجا بايت في SSD

دعم بث وتشغيل محتوى بدقة 4K

ترقية الألعاب لدقة 4K.

كما تؤكد التسريبات على أن جهاز Xbox Series S يقدم آداء سريع في SSD مع تحميل فائق السرعة للألعاب، وتبديل سلس بين الألعاب.

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