تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف Reno4 SE قريباً بشاشة OLED وتقنية شحن سريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت على Weibo اليوم على خطط شركة Oppo للإعلان قريباً عن إصدار جديد بعنوان Reno4 SE، والذي يضم شاشة OLED بحجم 6.43 إنش، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

كشفت تسريبات جاءت عبر TENAA خلال الفترة الماضية عن هاتف جديد لشركة Oppo يأتي بنفس لغة تصميم Oppo F17 مع إختلاف في فلاش LED في إعدادات الكاميرة الخلفية بديل للمستشعر الرابع في الكاميرة، واليوم تؤكد التسريبات الجديدة على أن هذا الإصدار هو هاتف الشركة القادم Reno4 SE.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Reno4 SE يأتي برقاقة معالج Dimensity 800، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف شاشة Super AMOLED من سامسونج بحجم 6.43 إنش، والتي تضم مستشعر للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

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كما تتضمن إعدادات الكاميرة الثلاثية في هاتف Reno4 SE مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، والذي يدعم أيضاً تصوير macro، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 7.85مم، ووزن 169 جرام، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق بسعر 380 دولار.

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