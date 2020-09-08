تسريبات جديدة عن موعد إطلاق 'آيفون 12'

وكانت شركة "آبل" تكشف النقاب، عادة، عن منتجها الرائد في أوائل سبتمبر/ أيلول من كل عام، لكنها أكدت سابقا أنها ستتأخر هذا العام بسبب جائحة كورونا.
علاوة على ذلك، فإن الشركة، وفقًا لما ذكره جورمان، ستقدم مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة عبر الإنترنت، ستحتوي أيضًا على الجيل السادس من ساعة "آبل" الذكية.
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