شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توجد حياة داخل النجوم؟.. علماء يدرسون الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز العلماء البحث عن حياة خارج الأرض على الكواكب التى يرون أنها الموطن المحتمل للحياة، لكن علماء الفيزياء فى جامعة سيتى فى نيويورك طرحوا فكرةً مختلفة تتلخص بفرضية وجود نوعٍ غريب من الحياة فى مركز النجوم، ولا يعنى ذلك وجود حضارات فضائية سرية تختبأ داخل النجوم، لكن ما طرحه العلماء يدور حول احتمالات نظرية لوجود كائنات حية وتكاثرها داخل النجوم قبل موتها سريعًا بسبب البيئة المعادية المحيطة بها، وفقًا لموقع ساينس أليرت، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة لا تعدو كونها افتراضات نظرية لكنها تمثل تغييرًا جذريًا فى مساعى البحث عن حياة خارج الأرض.

ويرى العلماء أن هذه الكائنات الحية لا تتضمن حمضًا نوويًا، لكنها تعتمد على سلاسل كونية ذات بعد واحد وقطب واحد، أى جزيئات ذات قطب مغناطيسى واحد تكوّن هياكل معقدة بسرعة وتتكاثر، ويشبه ذلك الطفرات الوراثية، إذ يطور كل جيل صفاتٍ جديدة حتى يصل إلى مرحلة الذكاء.

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ونشر الباحثون دراستهم يوم السبت 29 أغسطس 2020 فى دورية "ليترز إن هاى إنيرجى فيزيكس" وذكروا فيها أن عمر هذه الكائنات قصير جدًا بالمقارنة مع عمر النجوم، لكنها تتكاثر سريعًا قبل موتها ما يحافظ على استمرارها.

وحدد العلماء نجومًا معينة، مثل نجم إى بى آى سى 249706694، لاستضافة هذا النوع من الحياة، وأضاف العلماء أن هذه الكائنات تعتمد على امتصاص جزء من طاقة نجومها، وافترضوا أن النجوم النى تموت سريعًا ربما تتضمن هذه الكائنات التى تمتص طاقتها.

وقال إيجوين شادنوفسكى، المؤلف المساعد للدراسة، لموقع ساينس أليرت إن فكرة وجود حياة ذكية فى أجزاءٍ عديدة من الكون فكرة رائعة، وربما لم نلاحظها بسبب اختلاف طبيعتها عن الحياة التى نعرفها.