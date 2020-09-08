شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من ذوبان الجليد الأكبر فى إيطاليا خلال 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لنتائج دراسة جديدة أجراها علماء جامعة بادوفا الإيطالية، قد ينقرض جليد مامولاد، الأكبر والأشهر فى إيطاليا فى غضون 15 سنة، ويفيد Lonely Planet أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، بأن هذا الجليد يقع على ارتفاع 3342 مترا، وهو أكبر جليد فى جبال الألب الإيطالية ويستخدم للتزلج على مدار السنة.

ووفقا لنتائج الدراسة الأخيرة، التى أجراها علماء جامعة بادوفا، يذوب هذا الجليد بسرعة مثيرة للقلق، ويقول البروفيسور ألدينو بونديسانو: "فقد هذا الجليد خلال 70 سنة الأخيرة أكثر من 80% من حجمه، الذى كان 95 مليون متر مكعب عام 1954 وأصبح الآن 14 مليون متر مكعب حاليا"، وأضاف، أى قد يستمر وجوده مدة 15 سنة أخرى ويزول، حسب روسيا اليوم.

ويخضع جليد مامولاد إلى دراسات مستمرة منذ عام 1902، ويربط العلماء سرعة ذوبان هذا الجليد بالزيادة المضطردة لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون خلال العقود الأخيرة، وكان جليد مورميلاد يفقد قبل عشر سنوات خمسة هكتارات من الجليد سنويا، والآن أصبح يفقد تسعة هكتارات فى السنة، ويقول البروفيسور ماورو فاروتو: "إذا استمرت هذه الوتيرة فسوف يختفى الجزء الأكبر من هذا الجليد بحلول عام 2031".

جدير بالذكر أنه لم يؤثر التغير المناخى على هذا الجليد الضخم فقط، بل أظهرت دراسة حديثة، أن جليد بحر بيرنج في شمال المحيط الهادئ أصبح أقل من أي وقت مضى خلال الـ 5500 عام الماضية بسبب تغير المناخ، حيث يُظهر تحليل الغطاء النباتي من جزيرة سانت ماثيو قبالة سواحل ألاسكا أن الجليد البحري في المنطقة كان منخفضًا آخر مرة في نهاية العصر الحجري وقبل عهد الفراعنة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول خبراء أميركيون إن بحر "بيرنج" سيفقد جليده البحري الشتوي في العقود المقبلة، بسبب الإشعاع الشمسي والغازات المسببة للاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية المنبعثة في الغلاف الجوي.