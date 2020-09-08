مبادرة صينية عالمية لـ”أمن البيانات” من تلاعب شركات التكنولوجيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الصين ،الثلاثاء، عن مبادرة عالمية للحفاظ على أمن البيانات من السرقة وسوء الاستخدام من جانب شركات التكنولوجيا العالمية.

وكشفت بكين عن مبادرتها العالمية التي تعارض تقويض البنية التحتية الرئيسية، أو سرقة البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإجبار الشركات على تخزين البيانات المنتجة في الخارج.

وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، إن المبادرة تدعو أيضا شركات التكنولوجيا إلى عدم إنشاء أبواب خلفية في خدماتها أو منتجاتها للحصول على البيانات بشكل غير قانوني.

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ولفت في تصريحات إلى أن المبادرة تدعو أيضاً المشاركين إلى عدم الانخراط في مراقبة واسعة النطاق لدول أخرى، أو الحصول بشكل غير قانوني على معلومات المستخدمين الأجانب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف تقرير صادر عن شركة متخصصة في الأمن السيبراني والخدمات الاستشارية، عن وجود 4282 تطبيقًا من تطبيقات نظام التشغيل أندرويد، والتي تستخدم قواعد بيانات Firebase المستضافة على السحابة من جوجل، تُسرّب معلومات حساسة عن مستخدميها بدون دراية أو معرفة.

ومن بين أبرز المعلومات التي أشار التقرير إلى تسريبها عناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، وكلمات المرور، وأرقام الهواتف والأسماء الكاملة، ورسائل الدردشة، وبيانات الموقع.

صدر التقرير استنادا لتحقيق بقيادة “بوب دياتشينكو” من شركة “Security Discovery” بالتعاون مع الموقع الإلكتروني للبحث والمقارنة بين الخدمات التقنية “Comparitech”، وهو نتيجة لتحليل 515735 تطبيق أندرويد، والتي تشكل نحو 18 في المئة من جميع التطبيقات التي في متجر “جوجل بلاي”.