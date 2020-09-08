تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف Nokia 3.4 المرتقب من HMD باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن صورة ثلاثية الأبعاد رسمية لهاتف HMD المرتقب Nokia 3.4، حيث تؤكد الصورة الجديدة على المواصفات التي كشفت عنها التسريبات حتى الآن، كما تكشف عن اللون الأزرق الذي ينطلق به الهاتف قريباً.
نشر Evan Blass على تويتر أحدث الصور ثلاثية الأبعاد والرسمية لهاتف Nokia 3.4، حيث تظهر الكاميرة المميزة بالتصميم الدائري، مع إعدادات ثلاثية وفلاش LED، كما يظهر مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية أيضاً.
أيضاً تؤكد الصورة على موقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار هاتف Nokia 3.4، ومن المتوقع أن يأتي زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي في الجانب الأيسر من الهاتف، كما يضم هاتف Nokia 3.4 مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي من تصميم الهاتف.
ولقد أكدت تسريبات مصورة سابقة على أن هاتف Nokia 3.4 يأتي بتصميم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بحجم 6.5 إنش في الشاشة وجودة عرض HD Plus، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار قريباً.
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