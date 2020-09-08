شركة Epic Games تُطالب بعودة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات Apple App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، بعد أن منحت قاضية لشركة آبل إعفاءً مؤقتًا وذكرت أنه لا يتعين عليها السماح للعبة Fortnite بالعودة إلى متجر App Store، يبدو أن شركة Epic Games لم تكن سعيدة جدًا بهذا القرار وقد قدمت منذ ذلك الحين أمرًا قضائيًا أوليًا تسعى من خلاله أن تجبر المحاكم شركة آبل على السماح للعبة Fortnite بالعودة إلى متجر App Store وإستعادة حساب المطور الخاص بها.

كانت الراحة المؤقتة السابقة بمثابة فوز لكل من آبل و Epic Games. كان هذا يعني أن شركة آبل لن تضطر إلى السماح للعبة بالعودة إلى App Store بعدما إنتهكت القوانين والإرشادات، ولكن تم منع شركة آبل من حظر حسابات المطورين التابعة لشركة Epic Games، الأمر الذي لم يؤثر فقط على شركة Epic Games، بل أثر أيضًا على العديد من الألعاب الأخرى التي تستخدم محرك الألعاب Unreal Engine.

تقول شركة Epic Games أنه من خلال عدم السماح بعودة لعبة Fortnite إلى متجر App Store، فقد ينتهي الأمر بإحداث ” ضرر لا يمكن إصلاحه ” للشركة. كما أشارت أيضًا إلى أن قرار منع اللعبة على منصة iOS تسبب في إنخفاض عدد المستخدمين النشطين بنسبة تصل إلى 60 في المئة بعد الإزالة الأولية للعبة. جادل البعض بأن هذا ما تستحقه شركة Epic Games بعدما تجاهلت بشكل صارخ قواعد وشروط متجر App Store، بينما يتفق آخرون مع شركة Epic Games على أن إستحواذ آبل على 30 في المئة من عائدات التطبيقات يُعد كثيرًا جدًا، خاصة بالنظر إلى مقدار السوق الذي تسيطر عليه.

حتى أنه كان هناك إقتراح حديث في روسيا طالب فيه المشرعون بأن تنخفض قيمة إقتطاعات آبل إلى 20 في المئة، وأن يتم إستخدام ثلث الـ 20 في المئة التي تقتطعها آبل من التطبيقات والألعاب في دورات تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.