رمال وأتربة وأمطار رعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على الواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبحسب بيان للأرصاد، بالنسبة للظواهر الجوية، من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانًا، وأمطار متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تبلغ نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%، والسواحل الشمالية 90%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

Advertisements

رفح 32 22

راس سدر 34 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 36 26

كاترين 36 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 41 29

قنا 44 29

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

إدفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 42 29

شلاتين 41 29

أبو رماد 40 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30