شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد روبوت شركة "إيلون ماسك" المصمم لدمج شريحة الدماغ داخل المخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شركة Neuralink الناشئة للتكنولوجيا العصبية التابعة لإيلون ماسك عرضًا توضيحيًا حول شريحة الدماغ الصغيرة التى طورتها الشركة، إذ تحتوى الرقاقة، التى وصفها ماسك بأنها سوار ذكى فى جمجمتك بأسلاك صغيرة"، على أكثر من 1000 سلك يمكنها قراءة أو كتابة نشاط الدماغ.

سيتم إدخال الشريحة العصبية جراحيًا بواسطة روبوت مصمم لزرع الشريحة والأسلاك مع تجنب تلف الدماغ أو الأوعية الدموية، ويقول ماسك إن العملية تستغرق ساعات ولا تترك سوى ندبة صغيرة.

صمم مهندسو Neuralink الروبوت، ثم تعاونوا مع Woke Studios الصناعيين لتصميمه، وفى بيان صحفى، قالت Woke Studios إنها ركزت على التصميم الذى سيعمل فى بيئة سريرية، بينما يبدو أيضًا مستقبليًا ولكن ليس مخيفًا، وفيما يلى تصميم الروبوت وأبرز مزاياه:

يبلغ طول الروبوت ثمانية أقدام ويمكنه التحرك على طول خمسة محاور.



حجم الروبوت

هذا الحجم ونطاق الحركة ضروريان لتوجيه الإبرة من أجل إدخال دقيق.



جسم الروبوت

يحمل الرأس الإبرة التى تدخل الشريحة ويوجهها.

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الإبرة

كما أنه يحتوى على كاميرات وأجهزة استشعار تركز على الدماغ.



الكاميرا والمستشعر

استندت استوديوهات Woke فى تصميمها على أنواع أخرى من المعدات الطبية الأقل توغلًا لجعل الجهاز أكثر أمانا.



الروبوت عن قرب

تقول استوديوهات Woke أن الروبوت يجب أن يكون أبيضًا من أجل التعقيم، لكن "نقاط الضغط" حيث يتحرك الجهاز تكون بألوان مختلفة.



لون الروبوت

الجسم هو مصدر الحركة، وهو منحنى بدلاً من تصميمه بخطوط قاسية.



التعقيم

أخيرًا القاعدة هى مصدر طاقة المعالجة للآلة، كما توفر التهوية.