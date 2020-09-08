شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن موعد إطلاق iPhone 12 هذا الأسبوع.. اعرف مواصفاته والسعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة أن شركة آبل ستعلن عن موعد إطلاق iPhone 12 قريبًا ويمكن أن يكون هذا الأسبوع، كما أشارت شائعات أخرى أن أبل من المحتمل أن تزيح الستار عن أجهزة iPad جديدة وساعة Apple Watch اليوم، وقد تم إطلاق سلسلة iPhone 11 فى 20 سبتمبر ومن المتوقع أن يكون هناك تأخير طفيف هذه المرة، ويرجع التأخير بشكل أساسى إلى المشكلات فى تحديد مصادر المكونات أثناء اندلاع COVID-19، وستستضيف Apple حدثًا افتراضيًا لإطلاق iPhone مشابهًا لما حدث فى WWDC 2020 فى 22 يونيو.

وقد نشر المسرب الشهير جون بروسر على حسابه عبر Twitter التواريخ المزعومة لإطلاق وتوافر جميع المنتجات المتوقع أن تطلقها Apple هذا العام، ووفقًا لتغريدته، سيتم إطلاق طرازات iPhone 12 الأساسية بحلول 12 أكتوبر، والذى يُقال أيضًا أنه التاريخ الذى سيصبح فيه الهاتف متاحًا للطلب المسبق.

بينما سيبدأ شحن أجهزة iPhone الجديدة، وفقًا لـ "بروسر"، بحلول 19 أكتوبر، أما بالنسبة لطرازات iPhone 12 Pro ، يقال أن الشركة ستوفرها للطلب المسبق والشحن فى نوفمبر، على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ.

Advertisements

فى غضون ذلك، من المتوقع أن تطلق شركة آبل أربعة طرازات لهاتف iPhone 12 القادم وقد تم تسريب أسعار كل منها، وقد تتضمن مجموعة iPhone 12 هاتف يدعم 5G مع شاشة 5.4 بوصة وiPhone 12 Max مع 6.1 بوصة.

ويشمل الطرازان الآخران iPhone 12 Pro بشاشة 6.1 بوصة و iPhone 12 Pro Max بشاشة 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يأتى هاتف iPhone 12 بسعر يبدأ من 699 دولارًا، وهو مشابه لسعر iPhone 11، لكن لاحظ أن حجم شاشة iPhone 12 القادم أصغر بالمقارنة مع iPhone 11 أغلى iPhone فى عام 2020.

ويمكن أن يكون iPhone 12 Pro Max بسعة 512 جيجا بايت مع شاشة بحجم 6.7 بوصة وتكلفة 1449 دولارًا.