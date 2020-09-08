شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إليك ما تحتاجه لتشغيل لعبة Crysis remastered على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تأخير لمدة شهرين بعد عرض ترويجى محبط، تم إطلاق لعبة Crysis Remastered أخيرًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وXbox One هذا الشهر، فقبل إصدارها، كشفت Crytek النقاب عن متطلبات النظام اللازمة لتشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والمثير للدهشة أنك لن تحتاج إلى كمبيوتر عملاق هذه المرة، بحسب موقع The Verge الأمريكى.

ففى حين أن المواصفات الموصى بها لا تتطلب سوى وحدة المعالجة المركزية Intel من الجيل السابع أو AMD Ryzen 5، وذاكرة وصول عشوائى (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وأما وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti أو AMD Radeon Vega 56، فمن غير المحتمل أن تستفيد استفادة كاملة من ميزات اللعبة الجديدة، مثل تتبع الأشعة.

لكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر متطور، فستستفيد كثيرًا من هذه القوة لتشغيل اللعبة، وإذا كنت تريد حقًا اختبار مدى قوة تصميمها، فقد كشفت Crytek عن إعداد رسومى جديد فى اللعبة يسمى "Can it Run Crysis؟ الذى تقول Crytek إنه مصمم لطلب كل جزء أخير من أجهزتك بإعدادات غير محدودة.

يذكر أن "Can it Run Crysis؟" هى أداة مستمرة منذ إطلاق لعبة Crysis الأصلية فى عام 2007، وبعد إصدار Crysis، أشاد النقاد والمعجبون باللعبة لإخلاصها الرسومية، ولسنوات، ظل الإصدار الأصلى معيارًا للاعبين الذين يتطلعون إلى اختبار أجهزة منصاتهم.