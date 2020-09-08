شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تناول البقوليات بدلا من اللحوم يساهم فى تقليل انبعاثات الكربون بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد الخبراء إن التحول من تناول اللحوم ومنتجات الألبان إلى المواد الغذائية مثل الفول والعدس والمكسرات يمكن أن يزيل ما يعادل 16 عامًا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2050، إذ قدر باحثون من الولايات المتحدة أن الامتصاص الواسع لبدائل البروتين النباتية يمكن أن يحرر الأرض لدعم المزيد من النظم البيئية التى تمتص الكربون.

وفى الوقت الحاضر، يتم تخصيص نحو 83% من الأراضى الزراعية لإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان - التى ينتج الكثير منها فقط عوائد منخفضة، وقال الفريق إن تقليل هذا الرقم هو أفضل وسيلة لمكافحة تغير المناخ من انتظار التقنيات واسعة النطاق "غير المثبتة" مثل مستخلصات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوي.

وقال مؤلف البحث وعالم البيئة ماثيو هايك من جامعة نيويورك: "إن أكبر إمكانية لإعادة نمو الغابات، والفوائد المناخية التى تنطوى عليها، موجودة فى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط".

وأضاف أن هذه "أماكن سيكون لتقليص اللحوم والألبان المتعطشة للأرض آثارًا طفيفة نسبيًا على الأمن الغذائي".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رسم البروفيسور حايك وزملاؤه فى دراستهم مناطق العالم، حيث أدى استخدام الأراضى لإنتاج الغذاء من مصادر حيوانية إلى تقليص الغطاء النباتى المحلى، مثل الغابات.

وسمح هذا للفريق بتحديد المكان الذى يمكن أن يسمح فيه التحول فى نظامنا الغذائى إلى المزيد من المواد الغذائية النباتية باستعادة النظم البيئية الطبيعية - مما يساعد على تعويض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية فى هذه العملية.

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وخلص الفريق إلى أنه - إذا أمكن خفض الطلب على الأراضى لإنتاج اللحوم بشكل كبير - فإن إعادة نمو الغطاء النباتى فى هذه المواقع يمكن أن يساعد فى عزل ما يقرب من 9-16 عامًا من انبعاثات الوقود الأحفورى بحلول منتصف القرن.

وهذا من شأنه أن يضاعف بشكل فعال ما يسمى بـ "ميزانية الكربون" على الكوكب - كمية انبعاثات الوقود الأحفورى التى يمكننا تحملها قبل أن نصل إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن المتوقع أن يؤدى تجاوز هذا الحد إلى ارتفاع كبير فى عدد الآثار الشديدة لتغير المناخ - بما فى ذلك الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقال البروفيسور حايك: "يمكننا التفكير فى تحويل عاداتنا الغذائية نحو أنظمة غذائية صديقة للأرض كمكمل لتحويل الطاقة، وليس كبديل".

واقترح الفريق أن النتائج يمكن أن تساعد فى التدخلات المستهدفة محليًا حسب الاقتضاء للمساعدة فى التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضاف مؤلف الورقة وعالم النظام الإيكولوجى ناثان مولر من جامعة ولاية كولورادو فى فورت كولينز أن "استخدام الأراضى يتعلق بالمقايضات، وفى حين أن إمكانية استعادة النظم البيئية كبيرة، فإن الزراعة الحيوانية المكثفة لها أهمية ثقافية واقتصادية فى العديد من المناطق حول العالم، وفى النهاية يمكن أن تساعد النتائج التى توصلنا إليها فى استهداف الأماكن التى يكون فيها لاستعادة النظم البيئية ووقف إزالة الغابات المستمرة أكبر فوائد الكربون، واستعادة الغابات الأصلية يمكن أن توفر بعض الوقت الذى تشتد الحاجة إليه للبلدان لتحويل شبكات الطاقة الخاصة بهم إلى بنية تحتية متجددة وخالية من الأحافير".