علوم وتكنولوجيا

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020

شركات الإنترنت الأربعة في مصر تقدم مجموعة من الأسعار المتباينة بشكل كبير على حسب نوع الخدمة وسرعة الخدمة نفسها والسعة. هذا التباين يؤثر بشكل كبير على قرارك في التعاقد مع شركة من شركات الإنترنت او في عرض من العروض التي تقدمها شركات الإنترنت المختلفة. في هذا المقال نجمع لك آخر اسعار شركات الإنترنت و تفاصيلها مع تفاصيل السعات و المعلومات المهمة التي تحتاجها عن كل شركة. فاذا كنت تفكر في التعاقد مع شركة جديدة فهذا المقال مرجع ممتاز لتقرر اي شركات الإنترنت يمكنك ان تتعاقد معها

اسعار شركة We

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020 1

باقات We Space Super

السعة

140GB 250GB 600GB
السعر الشهري 120 جنيه 210 جنيه

500 جنيه

باقات We Space Mega

السعة

140GB 250GB
السعر الشهري 220 جنيه

310 جنيه

باقات We Space Ultra

السعة

140GB 250GB 600GB
السعر الشهري 320 جنيه 410 جنيه

700 جنيه

باقات Level Up

السعة

150GB 300GB
السعر الشهري 75 جنيه

150 جنيه

الباقات الشهرية

السعة

20GB 50GB 100GB
السعر الشهري 30 جنيه 60 جنيه

100 جنيه

معلومات هامة من We

  • تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
  • باقات We Space Super بسرعات حتى 30Mb/s
  • باقات We Space Mega بسرعات حتى 60Mb/s
  • باقات We Space Ultra بسرعات حتى 100Mb/s
  • باقات Level Up هي باقات اضافية يمكنك شرائها لتصبح خاصة بألعاب PlayStation 4 و PlayStation 3 فقط
    • الباقة خاصة بالألعاب فقط اي انك ان استعملت يوتيوب على اجهزة PS فإنه سيستهلك من الباقة الأساسية لا باقة الألعاب
  • بعد انتهاء السعة في كل الباقات تنخفض السرعة الى 256Kb/s حتى التجديد او حتى شراء باقة اضافية
  • الإشتراك في الباقة مقدم
  • لا يشترط التجديد في يوم محدد يمكنك تجديد الباقة في خلال اي يوم من الشهر
  • رقم خدمة العملاء هو 19777
  • يمكنك ايضًا الحصول على الدعم و التحكم في الباقة من تطبيق My We

اسعار شركة Etisalat

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020 2

الباقات الأساسية

السعة

140GB 200GB 300GB 600GB 250GB 250GB 500GB
اقصى سرعة 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 70Mb/s 100Mb/s

100Mb/s

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السعر الشهري

120 جنيه 170 جنيه 250 جنيه 500 جنيه 310 جنيه 410 جنيه

600 جنيه

الباقات الإضافية

السعة

5GB 20GB 50GB 100GB
السعر 10 جنيهات 25 جنيه 60 جنيه

100 جنيه

معلومات هامة من Etisalat

  • تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
  • تنخفض السرعة الى 256Kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى ميعاد التجديد او شراء باقة اضافية
  • تجديد الباقة يكون في يوم ثابت كل شهر و تصدر الفاتورة الخاصة بالاستهلاك بعد التجديد ببضع ايام
    • الفاتورة تصدر عن ما تم استهلاكه من السعة الأساسية فإن استهلكت 70% من السعة الأساسية فستتم محاسبتك على 70% من سعر اشتراكك فقط
  • يمكن الإشتراك في باقة اضافية تجدد شهريًا بنفس سعات و سعر الباقات الإضافية المذكورة على ان تتم اضافة الباقة الإضافية بعد انتهاء الأساسية
  • رقم خدمة العملاء هو 16511
  • يمكنك متابعة الإستهلاك و التحكم به عن طريق تطبيق My Etisalat

اسعار شركة Orange

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020 3

الباقات الأساسية

السعة

140GB 180GB 300GB 500GB 250GB 400GB 600GB
اقصى سرعة 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 70Mb/s 100Mb/s

100Mb/s

السعر الشهري

120 جنيه 150 جنيه 250 جنيه 400 جنيه 300 جنيه 500 جنيه

700 جنيه

معلومات هامة من Orange

  • تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
  • تنخفض السرعة الى 256Kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى ميعاد التجديد او شراء باقة اضافية
  • تجديد السعة يكون في يوم ثابت كل شهر
  • الباقات الإضافية لـOrange تضاف برغبتك
    • كل 1GB اضافية بسعر 1.5 جنيه
  • يتم اضافة سعر الراوتر على الإشتراك الشهري بمقدار 5 جنيهات كل شهر حتى تمام سداد سعر الراوتر كاملًا
  • رقم خدمة العملاء هو 16333
  • يمكنك تتبع الإستهلاك و التحكم به عن طريق تطبيق My Orange

اسعار شركة Vodafone

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020 4

الباقات الأساسية

السعة

50GB 150GB 300GB 600GB 300GB 3000GB 600GB
اقصى سرعة 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 30Mb/s 70Mb/s 100Mb/s

100Mb/s

السعر الشهري

114 جنيه 171 جنيه 285 جنيه 570 جنيه 400 جنيه 513 جنيه

798 جنيه

الباقات الإضافية

السعة

5GB 15GB 50GB 100GB
السعر 11.4 جنيه 28.5 جنيه 68.4 جنيه

114 جنيه

معلومات هامة من Vodafone

  • جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% اي انك لن تدفع اكثر من الأسعار المذكورة
  • تنخفض السرعة الى 256kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى التجديد او شراء باقة اضافية
  • تجديد السعة يكون في يوم ثابت كل شهر
  • رقم خدمة العملاء هو 2828
  • يمكنك تتبع الإستهلاك من خلال تطبيق Ana Vodafone

اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر

شركات الإنترنت الأرضي في مصر هم اربعة شركات لا يقدم الخدم احد آخر. و انت محصور في الأربعة شركات فقط. و لذلك عند اختيارك لأي شركة راع ان تسأل المحيطين بك على اشتراكهم و مستوى الخدمة و جودتها. حيث ان الشركات الأربعة في مصر تعطيك تجارب متباينة بناء على المكان الذي تشترك به. في بعض المناطق قد تجد اتصالات افضل من باقي شركات الإنترنت. و في اماكن اخرى تجد We افضل من باقي شركات الإنترنت. و يطبق الأمر على شركتي Vodafone و Orange ايضًا. فقبل ان تشترك حدد اي الشركات انسب بأسعارهم و ان كانت متقاربة. و ايضًا اسأل المحيطين بك عن تجربتهم مع الشركة. و اي الشركات تقدم خدمة مرضية. فتشترك معهم وقتها كما تحب

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المصدر الأصلي : عرفني

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