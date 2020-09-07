اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر 2020

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شركات الإنترنت الأربعة في مصر تقدم مجموعة من الأسعار المتباينة بشكل كبير على حسب نوع الخدمة وسرعة الخدمة نفسها والسعة. هذا التباين يؤثر بشكل كبير على قرارك في التعاقد مع شركة من شركات الإنترنت او في عرض من العروض التي تقدمها شركات الإنترنت المختلفة. في هذا المقال نجمع لك آخر اسعار شركات الإنترنت و تفاصيلها مع تفاصيل السعات و المعلومات المهمة التي تحتاجها عن كل شركة. فاذا كنت تفكر في التعاقد مع شركة جديدة فهذا المقال مرجع ممتاز لتقرر اي شركات الإنترنت يمكنك ان تتعاقد معها
اسعار شركة We
باقات We Space Super
|
السعة
|140GB
|250GB
|600GB
|السعر الشهري
|120 جنيه
|210 جنيه
|
500 جنيه
باقات We Space Mega
|
السعة
|140GB
|250GB
|السعر الشهري
|220 جنيه
|
310 جنيه
باقات We Space Ultra
|
السعة
|140GB
|250GB
|600GB
|السعر الشهري
|320 جنيه
|410 جنيه
|
700 جنيه
باقات Level Up
|
السعة
|150GB
|300GB
|السعر الشهري
|75 جنيه
|
150 جنيه
الباقات الشهرية
|
السعة
|20GB
|50GB
|100GB
|السعر الشهري
|30 جنيه
|60 جنيه
|
100 جنيه
معلومات هامة من We
- تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
- باقات We Space Super بسرعات حتى 30Mb/s
- باقات We Space Mega بسرعات حتى 60Mb/s
- باقات We Space Ultra بسرعات حتى 100Mb/s
- باقات Level Up هي باقات اضافية يمكنك شرائها لتصبح خاصة بألعاب PlayStation 4 و PlayStation 3 فقط
- الباقة خاصة بالألعاب فقط اي انك ان استعملت يوتيوب على اجهزة PS فإنه سيستهلك من الباقة الأساسية لا باقة الألعاب
- بعد انتهاء السعة في كل الباقات تنخفض السرعة الى 256Kb/s حتى التجديد او حتى شراء باقة اضافية
- الإشتراك في الباقة مقدم
- لا يشترط التجديد في يوم محدد يمكنك تجديد الباقة في خلال اي يوم من الشهر
- رقم خدمة العملاء هو 19777
- يمكنك ايضًا الحصول على الدعم و التحكم في الباقة من تطبيق My We
اسعار شركة Etisalat
الباقات الأساسية
|
السعة
|140GB
|200GB
|300GB
|600GB
|250GB
|250GB
|500GB
|اقصى سرعة
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|70Mb/s
|100Mb/s
|
100Mb/s
|
السعر الشهري
|120 جنيه
|170 جنيه
|250 جنيه
|500 جنيه
|310 جنيه
|410 جنيه
|
600 جنيه
الباقات الإضافية
|
السعة
|5GB
|20GB
|50GB
|100GB
|السعر
|10 جنيهات
|25 جنيه
|60 جنيه
|
100 جنيه
معلومات هامة من Etisalat
- تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
- تنخفض السرعة الى 256Kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى ميعاد التجديد او شراء باقة اضافية
- تجديد الباقة يكون في يوم ثابت كل شهر و تصدر الفاتورة الخاصة بالاستهلاك بعد التجديد ببضع ايام
- الفاتورة تصدر عن ما تم استهلاكه من السعة الأساسية فإن استهلكت 70% من السعة الأساسية فستتم محاسبتك على 70% من سعر اشتراكك فقط
- يمكن الإشتراك في باقة اضافية تجدد شهريًا بنفس سعات و سعر الباقات الإضافية المذكورة على ان تتم اضافة الباقة الإضافية بعد انتهاء الأساسية
- رقم خدمة العملاء هو 16511
- يمكنك متابعة الإستهلاك و التحكم به عن طريق تطبيق My Etisalat
اسعار شركة Orange
الباقات الأساسية
|
السعة
|140GB
|180GB
|300GB
|500GB
|250GB
|400GB
|600GB
|اقصى سرعة
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|70Mb/s
|100Mb/s
|
100Mb/s
|
السعر الشهري
|120 جنيه
|150 جنيه
|250 جنيه
|400 جنيه
|300 جنيه
|500 جنيه
|
700 جنيه
معلومات هامة من Orange
- تضاف ضريبة القيمة المضافة 14% على الأسعار
- تنخفض السرعة الى 256Kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى ميعاد التجديد او شراء باقة اضافية
- تجديد السعة يكون في يوم ثابت كل شهر
- الباقات الإضافية لـOrange تضاف برغبتك
- كل 1GB اضافية بسعر 1.5 جنيه
- يتم اضافة سعر الراوتر على الإشتراك الشهري بمقدار 5 جنيهات كل شهر حتى تمام سداد سعر الراوتر كاملًا
- رقم خدمة العملاء هو 16333
- يمكنك تتبع الإستهلاك و التحكم به عن طريق تطبيق My Orange
اسعار شركة Vodafone
الباقات الأساسية
|
السعة
|50GB
|150GB
|300GB
|600GB
|300GB
|3000GB
|600GB
|اقصى سرعة
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|30Mb/s
|70Mb/s
|100Mb/s
|
100Mb/s
|
السعر الشهري
|114 جنيه
|171 جنيه
|285 جنيه
|570 جنيه
|400 جنيه
|513 جنيه
|
798 جنيه
الباقات الإضافية
|
السعة
|5GB
|15GB
|50GB
|100GB
|السعر
|11.4 جنيه
|28.5 جنيه
|68.4 جنيه
|
114 جنيه
معلومات هامة من Vodafone
- جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% اي انك لن تدفع اكثر من الأسعار المذكورة
- تنخفض السرعة الى 256kb/s بعد انتهاء السعة الأساسية حتى التجديد او شراء باقة اضافية
- تجديد السعة يكون في يوم ثابت كل شهر
- رقم خدمة العملاء هو 2828
- يمكنك تتبع الإستهلاك من خلال تطبيق Ana Vodafone
اسعار شركات الإنترنت الأرضي في مصر
شركات الإنترنت الأرضي في مصر هم اربعة شركات لا يقدم الخدم احد آخر. و انت محصور في الأربعة شركات فقط. و لذلك عند اختيارك لأي شركة راع ان تسأل المحيطين بك على اشتراكهم و مستوى الخدمة و جودتها. حيث ان الشركات الأربعة في مصر تعطيك تجارب متباينة بناء على المكان الذي تشترك به. في بعض المناطق قد تجد اتصالات افضل من باقي شركات الإنترنت. و في اماكن اخرى تجد We افضل من باقي شركات الإنترنت. و يطبق الأمر على شركتي Vodafone و Orange ايضًا. فقبل ان تشترك حدد اي الشركات انسب بأسعارهم و ان كانت متقاربة. و ايضًا اسأل المحيطين بك عن تجربتهم مع الشركة. و اي الشركات تقدم خدمة مرضية. فتشترك معهم وقتها كما تحب
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المصدر الأصلي : عرفني