أول سفينة ذاتية القيادة في العالم تستعد لعبور المحيط الأطلسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

تستعد سفينة ماي فلاور الجديدة للإبحار في سبتمبر 2020 للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 400 لرحلة سفينة ماي فلاور الأصلية في عام 1620 ، ولكن هذه المرة مع تطور غير مسبوق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ففي عام 1620 أبحرت ماي فلاور وجلبت الحجاج إلى أمريكا ، ولكن هذه المرة لن يكون هناك إنسان واحد على متنها.

وسفينة “ماي فلاور”، وهي أول سفينة روبوت ذاتية القيادة في العالم، لأول عبور للمحيط الأطلسي دون سائق، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ووفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن طول السفينة يبلغ 15 متراً وتعمل بالطاقة الشمسية، وهي مصنوعة من الفولاذ، وذاع صيتها وسط مخاوف من تأثير السفن الذاتية القيادة على وظائف البحارة، إذا تم

استبدالهم بأجهزة وروبوتات آلية.

وأضافت الصحيفة أنه لن يشارك أي إنسان في الرحلة التي يبلغ طولها 3220 ميلاً، في الوقت الذي يعتقد فيه خبراء في مجال الملاحة أن الشحن المستقل على وشك تحقيق اختراق في هذا المجال.

وتقدم السفينة عدة مزايا، أهمها انخفاض التكاليف الناتجة عن الاستغناء عن الطاقم البشري، ولا حاجة إلى إراحة الطاقم، ويمكنها التنقل على مدار الساعة.

ويمكن استخدام هذا النوع من السفن في عدة مجالات، ويشمل ذلك عدة أنواع، مثل زوارق الشحن الصغيرة وعبارات الركاب وكاسحات الجليد الآلية وزوارق القطر، بالإضافة إلى سفن الصيد وسفن البحث العلمي.