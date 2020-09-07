مايكروسوفت تكشف عن ميزات ” ويندوز ” الجديد

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شعار شركة مايكروسوفت
تسعى شركة مايكروسوفت لتطوير نظام التشغيل الخاص بها “ويندوز ” لمواجهة التطوير الهائل الذي تقوم به الشركات في أنظمة التشغيل الخاصة بها كشركة غوغل المعروف حاليا باسم “فوشيا” (Fuschia OS) .
كشفت شركة Microsoft عن ميزات Windows الجديدة التي ستظهر بعد التحديث القادم لنظام التشغيل.
وفقا للمتحدث باسم الشركة براندون ليبلان، ستكون الميزات الجديدة متاحة لأولئك الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من Windows 10 Insider Preview Build 20206.
وأضاف: “هدفنا هو جعل Windows أفضل من خلال مساعدة مستخدمينا على التواصل بالنصوص والصوت”.
وبالتالي ، سيكون لدى المستخدمين وصول مبسط إلى صور GIF والرموز التعبيرية التي يمكن نقلها من الحافظة إلى حقل إدخال النص باستخدام الأمرين “نسخ” و “لصق”.
كجزء من التحديث، سيكون من الممكن أيضا إجراء اتصال صوتي مبسط في النظام، بينما سيتمكن المساعد الافتراضي للإملاء من وضع علامات الترقيم من تلقاء نفسه.
ستتوفر الميزة باللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية ولغات أخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.