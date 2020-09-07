تكنولوجيا: VIVO تعلن عن مستشعر كاميرة جديد لدعم الهواتف الذكية العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة VIVO عن مستشعر جديد لكاميرة الهواتف الذكية، والذي يأتي بتقنية RGBW بكسل، ويدعم جذب كم أكبر من الإضاءة بنسبة تصل إلى 160%، والذي ينطلق لدعم الهواتف الذكية العام المقبل.

تتجه الشركات المصنعة للهواتف الذكية لدفع تقنية الكاميرة لتقدم آداء أفضل وأكثر كفاءة في الجيل القادم من الهواتف الذكية، ولقد قدمت VIVO هاتف X50 Pro خلال الفترة الماضية بمستوى جديد في التثبيت البصري، واليوم تتخذ الشركة خطوة جديدة في ترقية كاميرة الهواتف الذكية من خلال مستشعر جديد.

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لم تقدم VIVO تفاصيل كاملة حول مواصفات مستشعر الكاميرة الجديد اليوم، إلا أن الشركة سلطت الضوء على أهم مميزات مستشعرها الجديد الذي يرتكز على تقنية RGBW pixel، كما يتيح جذب أكبر كم من الإضاءة ليقدم أفضل آداء في المستشعرات المنافسة في الأسواق في التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، والإضاءة المنخفضة بشكل خاص.

ولقد أكدت Vivo في إعلانها على عدم إستخدام أي من تقنيات الشركات المنافسة لتطوير مستشعرها الخاص، كما أشارت إلى أنها قامت بإعادة بناء مستشعر الكاميرة برؤية الشركة الخاصة، أيضاً أكدت Vivo على أنها تستعد لإطلاق أول هاتف بمستشعر الشركة الجديد في النصف الثاني من عام 2021.

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