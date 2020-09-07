تكنولوجيا: مراجعة للجهاز اللوحي MatePad T 10s من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي الجهاز اللوحي الجديد MatePad T 10s منذ بضعة أيام، ولقد أضافت الشركة كافة المواصفات التي تناسب جهاز لوحي ترفيهي مناسب للعمل، بما في ذلك شاشة 10.1 بوصة لتلبية احتياجاتك اليومية ونظام Android 10 لسرعة التطبيقات ومعالج ثماني النواة وكذلك بطارية قوية.

إليكم مراجعة للجهاز اللوحي MatePad T 10s من هواوي:

التصميم

يتميز MatePad T 10s بتصميم متطور وقوي وخفيف، وهو يأتي باللون الأزرق بوزن 450 جرام وأبعاد 240.2 × 7.8 × 159.0 ملم.

ومن الأمام يوجد شاشة تعمل باللمس بحجم 10.0 بوصة والتي تستغل حوالي 78% من مساحة الجهاز، هذا بالإضافة إلى كاميرا أمامية من الأعلى. ومن الخلف، ستجد كاميرا خلفية مثبتة بالزاوية العلوية اليسرى ورمز شركة هواوي بالمنتصف.

ويتضمن الجهاز منفذ USB-C للشحن ومقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وكذلك فتحة لإدخال بطاقات الذاكرة الخارجية وبطاقات nano SIM.

الشاشة

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 بوصة ودقة 1200 × 1920 بكسل بكثافة 224 بكسل لكل بوصة، وتستغل الشاشة 77.72% من مساحة الجهاز.

تدعم الشاشة تعدد اللمس، كما أنها تتميز بحواف رفيعة لتوفر تأثيرًا بصريًا رائع مع تقنية Huawei ClariVu والتي تضفي الحيوية والإشراق على كل ما تراه بالشاشة لتصبح الصورة تبدو وكأنها لوحة فنية نابضة.

هناك أيضًا ميزة Huawei App Multiplier والتي تتمكن من عرض نافذتين للتطبيق نفسه عند الإمساك بالجهاز في الاتجاه الأفقي، ويمكنك أيضًا ضبط مقاسي النافذتين اليمنى واليسرى وفقًا لما يلائمك بحيث يتسنى لك على سبيل المثال التمرير عبر سلع التسوق على إحدى النافذتين والإطلاق على تفاصيل التصميم من خلال صورة مكبرة على النافذة الموزاية، أو قراءة الأخبار مع الاطلاع على التقارير ذات الصلة في الجانب الآخر بمثابة مرجع.

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كما انه بفضل حماية البصر المعتمدة من TÜV Rheinland للتقليل من الضوء الأزرق الضار، فيوفر هذا الجهاز اللوحي حماية أفضل للبصر مع الاستخدام اليومي. ويمكنك اختيار وضع الكتب الإلكترونية لتحظى بتجربة ممتعة شبيهة بقراءة الكتب الحقيقية. وعندما يحل الظلام، يمكنك التبديل إلى الوضع الليلي لتحصل على تأثير ألطف بالشاشة يقلل من تباين الضوء ويمنحك متعة بالمشاهدة.

الأداء

يتم تشغيل MatePad T 10s بواسطة معالج HiSilicon Kirin 710A ثماني النواة مع معالج رسومات Mali-G51 MP4.

كما انه يجمع بين نظام تشغيل Android 10 وواجهة مستخدم EMUI 10.1، وهذا شأنه أن يوفر لك أداء محسن وسريع مع كافة المهام اليومية.

يحتوي الجهاز أيضًا على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة خارجية.

يدعم الجهاز اتصال 3G و4G وWi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1.

وبالنسبة لأداء الصوت، فيوفر نظام مكبر الصوت المزدوج عالي السعة صوت متناظر من كلا الجانبي لتستمع بمجال صوت قوي وأكثر توازن، كما يعطي الجهاز اللوحي الذي تم ضبطه بواسطة Harman Kardon تفاصيل حقيقية وغنية مكرسة للموسيقى التي تستمع إليها.

الكاميرا

تم تزويد الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل والتي تدعم التكبير الرقمي والتركيز التلقائي والـ HR والبانوراما، وتوفر صور بدقة 2592 × 1944 بكسل ومقاطع فيديو بدقة 1920 × 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل والتي تدعم الـ HR.

البطارية

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية Li-Polymer غير قابلة للإزالة بسعة 5100 مللي أمبير.

السعر

يتوفر MatePad T 10s إصدار LTE بسعر 949 ريال سعودي.

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