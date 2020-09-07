تكنولوجيا: Oppo تعتمد أجهزة تلفاز في 3C إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo مؤخراً اثنان من أجهزة التلفاز في 3C، حيث تشير التسريبات إلى أن Oppo في طريقها لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة التلفاز للأسواق قريباً.

تتجه الشركات المصنعة للهواتف الذكية للتوسع في أسواق جديدة، وتنضم شركة Oppo قريباً للشركات المنافسة في سوق أجهزة التلفاز، حيث إعتمدت الشركة بالفعل إصدارين في 3C بحجم 55 إنش و65 إنش.

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أشار Liu Bo نائب رئيس شركة Oppo في رسالة موجه لشركاء Oppo على أهمية تكامل الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، مؤكداً على أن الشركة تخطط لإستراتيجية جديدة للعام المقبل تتجه فيها للتركيز بشكل أكبر على تلبية إحتياجات المستخدمين.

ولقد إتجهت Oppo خلال الفترة الماضية للتركيز على إصدار الساعات والسوارات الذكية، والسماعات اللاسلكية، واليوم تستعد الشركة للمنافسة في سوق أجهزة التلفاز الذكية، حيث تقدم الإصدارات الأولى للأسواق قريباً.

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