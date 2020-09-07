شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى كمبيوتر pc.. حاجات لازم تخلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بشراء جهاز كمبيوتر جديد، قد تبدو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخيار الواضح، لكن جهاز الكمبيوتر المكتبى القديم الجيد مع الترقيات الصحيحة يمكن وصفه بأنه استثمار أفضل فى أى يوم، فإذا كنت شخصًا يحتاج إلى العمل على الرسومات والرسوم المتحركة أو تبحث عن نظام ألعاب عالى القدرة، فإن اختيار جهاز كمبيوتر مكتبى أمر منطقي.

و يمكنك ترقية المكونات الداخلية بسهولة، كما تعمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية لفترة أطول من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويمكنك أيضًا استخدام الشاشة الأكبر، والآن، يمكنك دائمًا تصميم جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذى سيسمح لك باختيار كل مكون بما فى ذلك الخزانة ومراوح التبريد ولكن ليس كل شخص لديه الكفاءة والصبر لصنع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لذا، إذا كنت تخطط لشراء جهاز كمبيوتر مكتبى جديد، فإليك 6 أشياء يجب أن تتذكرها.

الخدمة والضمان

إذا كنت تختار جهازًا ذا علامة تجارية بدلاً من تجميع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فتذكر أنه سيتعين عليك مراجعة مجموعات المكونات للعثور على الجهاز المناسب لاستخدامك، وبينما قد تأخذ وقتك فى تحديد الطراز الذى تريده، ابحث دائمًا عن الخدمة ومراكز الخدمة والضمان الشامل أولاً.

فهذا مهم لأن أجهزة الكمبيوتر تميل إلى طلب الصيانة أكثر من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لذا فأشياء مثل الصيانة المنزلية، ومعدل الخدمة، وما هو مدرج فى الضمان وتقييم ما إذا كان الضمان الممتد منطقيًا أم لا، وتذكر أنه لن يكون بإمكانك سحب كمبيوتر سطح المكتب إلى مركز الخدمة وستحتاج إلى شخص ما لزيارة منزلك للصيانة.

أيضًا، إذا حاولت إصلاح شيء ما بنفسك خلال فترة الضمان، فقد تبطل الضمان عن طريق الخطأ، فأجهزة سطح المكتب موجودة على المدى الطويل، لذا اطرح هذه الأسئلة الحاسمة أولاً قبل اختيار العلامة التجارية.

جودة المكونات وكل ما تحصل عليه

تحقق من لوحة المفاتيح والماوس وكاميرا الويب والمكونات الأخرى جيدًا قبل اختيار الطراز، حيث يمكن أن يؤدى استخدام مكونات عالية الجودة إلى تدمير التجربة وقد ينتهى بك الأمر إلى شرائها بشكل منفصل لذلك، تحقق دائمًا من جميع المكونات التى تحتاجها وما هى المكونات التى تحصل عليها فى العبوة.

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ذاكرة الوصول العشوائى - المزيد أفضل

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التى تعمل بنظام Windows، تجنب شراء أى جهاز كمبيوتر ذو علامة تجارية مزود بذاكرة وصول عشوائى أقل من 16 جيجابايت، فبالنسبة لمتطلبات الألعاب، يمكنك التحقق من الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على فكرة عن نوع المواصفات التى تريدها، وتعد ذاكرة الوصول العشوائى عاملاً مهمًا، لذا حاول المساومة على 16 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائى لتكون مناسبة فى المستقبل لعدة سنوات.

المعالج وGPU

يُنصح باختيار معالج Intel ولكن تأكد من نوع المعالج الذى يأتى مرفقًا بجهاز الكمبيوتر ذو العلامة التجارية، ويمكنك زيارة موقع Intel لمعرفة أحدث المعالجات والاختيار وفقًا لذلك، لذا اقرأ المراجعات عبر الإنترنت لتعرف نوع المعالج الذى يناسب عملك بشكل أفضل إذا لم يكن لديك الكثير من الأفكار.

الشيء نفسه ينطبق على النظر إلى بطاقات الرسومات، فمن الناحية المثالية، يجب أن تنظر على الأقل إلى Intel Core i5-6600K جنبًا إلى جنب مع بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce GTX 1060 3 جيجا بايت إذا كنت ترغب فى أداء جيد للعمل واللعب، لكن من الواضح أنه يمكنك اختيار الإصدارات المنخفضة إذا لم يكن لديك أى متطلبات للألعاب.

هاردHDD مقابل SSD

يأتى محرك الأقراص الثابتة مزودًا بقرص دوار يكون أكثر عرضة للفشل مقارنة بمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، أما محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة SSD هى أسرع وأكثر موثوقية ولكنها باهظة الثمن، حيث يمكنك اختيار مساحة التخزين حسب حاجتك ولكن الحصول على سعة تخزين 512 جيجابايت أمر منطقى أكثر.

الشاشة والمنافذ

اختر دائمًا نظامًا يوفر شاشة LED مقاس 21 بوصة، فهذا هو الحد الأدنى، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن جهاز أرخص، فابحث عن جهاز LED مقاس 18 بوصة على الأقل وليس أقل من ذلك، وفى نفس السياق تعتبر منافذ الاتصال مهمة، فتأكد من أن لديك منافذ USB أسرع بكثير إلى جانب منفذين من النوع C، فالمنافذ الأخرى مثل HDMI وLAN ومقبس سماعة الرأس ضرورية.