شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب قد تؤدى لحظر بريدك الإلكترونى.. احذر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "عندما ننشئ حسابا إلكترونيا على Mail.ru أو Yandex على سبيل المثال فإننا نوافق على شروط استخدام خدمات هذه المواقع بشكل أوتوماتيكي دون أن ننتبه لبنود هذه الشروط، إذا قرأنا الشروط بعناية نلاحظ أن المخدم البريدي له الحق في حذف أو حظر بريد أحد المستخدمين، أو حتى منع المستخدم من الوصول إلى حسابه الإلكتروني دون ذكر الأسباب أو حتى تنبيهه بذلك مسبقا، ووفقا للإحصائيات فإن حظر الحسابات يحصل عادة عندما يلاحظ وجود نشاط إلكتروني مشبوه مثل محاولة الدخول إلى حساب معين من جهاز أو مكان جديد، أو محاولة تخمين عشوائي لكلمات المرور للدخول إلى حساب إلكتروني ما"، حسب روسيا اليوم.
ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر بعض الحسابات الإلكترونية وفقا للخبير أيضا هو "إرسال كميات كبيرة من الرسائل الجماعية من تلك الحسابات، والشكاوى التي قد يقدمها المستخدمين على تلك الرسائل، ففي هذه الحالة توضع الحسابات المذكورة في اللوائح السوداء".
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