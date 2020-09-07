شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. رسالة خبيثة مكونة من عدة حروف قد تعطل حسابك على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أكثر من مليارى مستخدم نشط، يعد WhatsApp بلا شك أحد أكثر التطبيقات شعبية حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم WhatsApp ، فاحذر من "رمز تعطل" جديد يتم تداوله، والذى يتسبب فى تعطيل تطبيقك إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن الحل الوحيد هو حذف التطبيق وإعادة تثبيته بالكامل، مما قد يحول دون الوصول إلى سجل دردشة محادثات WhatsApp الخاصة بك بالكامل.

حذر موقع WABetaInfo لأول مرة من رمز التعطل، بعد أن اشتكى العديد من مستخدمى WhatsApp من وصوله إليهم، وأوضح تقرير لموقع: "قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوى على العديد من الأحرف الغريبة، إذا قرأتها بالكامل، فلا معنى لها، لكن WhatsApp قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة، وأحيانًا يتعذر على WhatsApp أيضًا عرض الرسالة تمامًا، لأن هيكلها غريب جدًا، إذ يؤدى الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على WhatsApp معالجة الرسالة، مما يؤدى إلى حدوث عطل لانهائي".

وأضاف التقرير: "التعطل اللانهائى يعنى أنه عند فتح WhatsApp، يتم تجميده وتعطله، وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل ".

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وفقًا لـ WABetaInfo، يتم حاليًا تداول رموز الأعطال على WhatsApp، مع عدة تقارير فى البرازيل هذا الأسبوع، لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التى يمكنك القيام بها لحماية حسابك.

قال راى والش، خبير الخصوصية الرقمية فى ProPrivacy: "للمساعدة فى حماية أنفسهم، يجب على جميع مستخدمى WhatsApp الانتقال إلى إعداداتهم لتغيير" من يمكنه إضافتى إلى المجموعات "من" الجميع "إلى" جهات الاتصال الخاصة بى "، لأن هذا سيقلل من مخاطر يتم إضافتها إلى مجموعة تستخدم لتمرير الرسالة".

وأضاف: "يُنصح أى شخص يكتشف أنه تلقى رسالة تحتوى على سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية بتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web لحظر المرسل وحذف الرسالة وتغيير إعدادات خصوصية المجموعة إلى" جهات الاتصال الخاصة بى "أو" جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء. . "