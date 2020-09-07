شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تلسكوب"هابل" يلتقط صورة لانفجار "سوبرنوفا" قريب من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تليسكوب "هابل" الفضائى التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية واحدة من أجمل صور الفضاء الغريبة جدا لموجة انفجار سوبر نوفا، قريبة من الأرض، وبحسب ما أوردته قناة "RT" الناطقة بالإنجليزية، فقد حدث انفجار نجم قوى فى كوكبة "Cygnus the Swan"، وتم تدميره على بعد نحو 2600 سنة ضوئية من الأرض.

وتُظهر الصورة جزءًا صغيرًا فقط من موجة الانفجار التى بقيت فى أعقاب الحدث الفلكى المذهل، وخلال آلاف السنين منذ المستعر الأعظم، وتوسعت البقايا 60 سنة ضوئية من مركزها.

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ومن المثير للاهتمام أن البقايا تستمر فى التوسع بسرعة مذهلة، تبلغ 350 كيلومترًا فى الثانية، ونظرا لاختلاط شظايا النجم الناتجة عن الانفجار مع مادة بين النجوم منخفضة الكثافة، فإنها تخلق بنية رائعة تشبه الحجاب التُقطت فى الصورة.

وفى عام 1991، التقط هابل صورة أخرى لموجة انفجار "سوبر نوفا"، والتقط جزءًا صغيرًا من البقايا.

جدير بالذكر من المقرر أن تطلق ناسا تلسكوب جيمس ويب الفضائى قريبا، وغالبًا ما يشار إليه على أنه خليفة تلسكوب هابل الفضائى، الذى تم إطلاقه فى عام 1990، بهدف "استكمال وتوسيع" اكتشافات سلفه، ومع ذلك، تقول وكالة ناسا إنه من غير العدل اعتبار جيمس ويب بديلاً مباشرًا بسبب الاختلافات الرئيسية العديدة بين كل أداة.