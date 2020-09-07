افضل موقع لشراء الهواتف في الامارات اونلاين

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تشتهر الامارات بتوافر العديد من الهواتف المحمولة فيها باسعار مميزة ومنافسة للغاية لذا فلابد انك تبحث عن افضل موقع لشراء الهواتف في الامارات واليوم عزيزي القارئ سنقدم لك مجموعة من هذه المواقع المفيدة للغاية والتي يجب ان تستفيد منها في حالة رغبتك في شراء هواتف محمولة في الامارات .

مميزات شراء الهواتف اونلاين في الامارات

في الواقع تمتاز الامارات بتشكيلة كبيرة وواسعة للغاية من المواقع الاونلاين الموثوق فيها والتي تعمل من مقرها في الإمارات ويمكنك من خلالها شراء تشكيلة متنوعة من مختلف الهواتف التي قد لا تتواجد في المحلات التجارية لذا فمن الأفضل دائماً شراء مثل هذه الهواتف اونلاين .

كما التعامل مع افضل موقع لشراء الهواتف في الامارات يتيح لك بشكل سريع وسهل الوصول إلى مجموعة كبيرة من الهواتف والمقارنة ما بين بعضها وبعض ومن ثم اختيار الجهاز الأفضل لك من وجهة نظرك وهذا لكي تتمكن من الحصول على افضل أداء وأعلى أداء يمكنك الحصول عليه من هاتفك المحمول بالاضافة إلى الشراء بافضل سعر يمكنك ان تصل إليه .

اضف إلى ذلك سهولة الشراء اونلاين وايصال الهاتف إلى محل اقامتك بكل سهولة دون الحاجة إلى النزول من المنزل وقد تتمكن من الاستفادة من العروض الاونلاين التي تقدمها البنوك مع مختلف مواقع بيع الهواتف لتستفاد منها مثل ان تحصل على تقسيط بدون فوائد او مثل هذه الامور .

بالطبع الميزة الكبرى هي الاستفادة من عروض البلاك فرايدي اونلاين حيث تحصل الهواتف دائماً على تخفيضات كبيرة وقوية للغاية داخل الامارات وخارجها.

نصائح شراء الهواتف اونلاين في الامارات :

هناك مجموعة من النصائح التي يجب ان تأخذها في اعتبارك عندما تفكر في شراء هواتف محمولة اونلاين :

يجب ان تؤمن حسابك البنكي بشكل جيد وكافي ومن الأفضل دائماً ان تقوم بعمل فيزا خاصة بالشراء اونلاين وتقوم بايداع الاموال فيها بشكل دوري عندما تفكر في الشراء .

يجب ان تقوم بالشراء من تاجر معتمدة من المواقع التي تقوم بعرض المنتجات من تجار مختلفين مثل نون وامازون

حاول قدر الامكان الشراء من مواقع معروفة ومجربة سابقاً، اعلم ان هناك مواقع غريبة تعطيك اسعاراً لا تقاوم لكنك ستحزن كثيراً في حالة قمت بالشراء وكان الهاتف تقليداً او معطوب.

لا تتأخر في التبليغ بأي مشكلة تحدث في هاتفك المحمول سواءً كان هذا عبارة عن قطعة ناقصة او هاتف لا يعمل بشكل جيد لتقوم بتفعيل الضمان.

افضل موقع لشراء هواتف في الامارات :

هناك مجموعة كبيرة من المواقع التي يمكنك الشراء منها اونلاين في الامارات، هناك جزء من هذه المواقع تابع لشركات كبيرة موجودة في الامارات مثل شرف دي جي وجامبو وكارفور وغيرها وهذه مواقع لن نذكرها ففي النهاية لن تجد فروقاً او مميزات في الاسعار فيها .

موقع أمازون :

يعتبر موقع امازون بنسختيه سواءً كانت الاماراتية او العالمية واحداً من افضل المواقع التي يمكنك الاعتماد عليها في شراء الهواتف المحمولة وهذا بسبب تساهل جمارك الامارات مع الشحنات الخارجية وهذا يعني ايضاً ان تستطيع بكل سهولة شراء هاتف من الخارج.

إن كنت تشتري هاتف من امازون الامارات تأكد دائماً انك تحصل على هاتف محمول مباع من قبل امازون وعليه شحن مجاني كما ترى في الصورة بالاسفل.

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أما إن كنت تقوم بشراء الهاتف من امازون العالمي فتأكد منه أن نسخة غير مغلقة على شبكة واحدة وأنه يقبل الشحن الدولي حتى المنزل،في العادة ستجد أمازون يخبرك بسعر الشحن والجمارك قبل ان يقوم بشحن الهاتف كما ترى ايضاً بالصورة في الاسفل .

هذا هو الفرع الاماراتي من موقع نون ويقوم ببيع وشحن جميع الهواتف المحمولة إلى داخل الامارات ويضم تشكيلة واسعة للغاية من الهواتف واكسسوراتها باسعار منافسة للغاية في الحقيقة لذا من الافضل ان تقوم بتجربته والبحث فيه ايضاً .

موقع علي إكسبريس :

يعتبر موقع علي اكسبريس اشهر موقع للتجارة الصنيية ولكن هذا لا يعين ان جميع الهواتف الموجودة عليه سيئة او من شركات صينية فقط بل يمكنك شراء اي هاتف ترغب في شراءه من اي تاجر او نوع من خلال موقع علي اكسبريس والحصول على شحن مجاني وتوصيله إلى باب منزلك.

يضم الموقع ايضاً خاصية الدفع عند الاستلام على بعض المنتجات بالاضافة إلى الارجاع المجاني للمنتجات في حالة وجود عطب بها وضمان الاموال لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء .

فقط تأكد كما ترى من الصورة من هذه البيانات الهامة للغاية حتى تضمن حقك في الشراء من علي اكسبريس .

العيب الوحيد الحقيقي مع موقع علي إكسبريس هو الوقت المبالغ فيه للشحن فقد يأخذ الهاتف حتى يصل شهراً او شهرين كما ترى من الصورة الموجودة بالأعلى لذا إن لم تكن مستعجلاً قم بطلب الهاتف من خلال موقع علي إكسبريس .

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