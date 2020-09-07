صراع عمالقة التكنولوجيا في الصين على سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً -

صراع بين عمالقة التكنولوجيا في الصين من أجل توسعة سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، كشف تقرير نشرته شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية، حيث تتوقع الشركات الناشئة في الصين للسيارات ذاتية القيادة تسويقا تجاريا واسع النطاق لهذه المركبات في عام 2023.

وظهر عدد من مشاريع ”robotaxi“ ذاتية القيادة في الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العامين الماضيين، حيث تتطلع الشركات المعنية إلى إنشاء أعمال تجارية ذاتية القيادة قابلة للتطبيق.

وقال جيانكسيونج شياو، الرئيس التنفيذي لشركة ”AutoX“ لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، في مقابلة مع شبكة ”سي ان بي سي“ إن ”Robotaxis“ هي السوق الأولى للسيارات ذاتية القيادة.

وتقوم شركة ”AutoX“ ، المدعومة من شركة التجارة الإلكترونية العملاقة ”Alibaba“، بتطوير أجهزة وبرامج للسيارات تجعلها ذاتية القيادة ولا تحتاج لسائق، وهي واحدة من العديد من الشركات الصينية التي أطلقت مشروع ”robotaxi“.

وفتحت الشركة، الشهر الماضي، خدمة الروبوتات الخاصة بها للجمهور في شنغهاي ، حيث يقع مقرها الرئيس، يمكن للمستخدمين حجز رحلة من خلال تطبيق ”Amap“ المملوك لشركة ”Alibaba“.

وبحسب تقرير لشركة ”ماكنزي“ للاستشارات، فإن الصين لديها القدرة على أن تصبح أكبر سوق في العالم للسيارات ذاتية القيادة، وأن تمثل السيارات ذاتية القيادة وسيلة النقل في 66٪ من الكيلومترات التي يقطعها الركاب في عام 2040.

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وبحسب التقرير، يمكن أن يولد ذلك عائدات سوقية تبلغ 1.1 تريليون دولار من خدمات التنقل و 900 مليار دولار من مبيعات المركبات ذاتية القيادة بحلول ذلك العام، ومع استعداد السوق للنمو الهائل، تشتعل المنافسة.

وتعتبر ”WeRide“ شركة ناشئة أخرى تعمل على تطوير تكنولوجيا السيارات بدون سائق وأطلقت مشروع ”robotaxi“ في مدينة قوانغتشو الجنوبية في نهاية العام الماضي، وقد توسعت منذ ذلك الحين ويمكن للمستخدمين الآن أيضا الاستمتاع بجولة من خلال تطبيق ”Amap“ من ”Alibaba“.

وقال الرئيس التنفيذي توني هان لشبكة ”سي ان بي سي“ إن أسطول (WeRide) ذاتية القيادة مكون من أكثر من 100 مركبة وسجل ما يقرب من 2.7 مليون كيلومتر من اختبارات الطرق المفتوحة“.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين يعملون في مشاريع روبوتاكسي عامة شركة ”DiDi“ لتوصيل سيارات الأجرة ، و“Baidu“ العملاقة للبحث، و“Pony.ai“ الناشئة.

واندفعت الحكومة الصينية في تطوير تلك التكنولوجيا، وكانت المدن تمنح تراخيص لمشاريع الروبوتات هذه لكي تصبح أمرا واقعا، في حين أن النقل بالسيارات ذاتية القيادة ما يزال في مراحله الأولى وما زال يتعين على هذه المركبات الآلية وجود سائق آمن في السيارات مع انخفاض تكاليف الأجهزة الخاصة بتكنولوجيا السيارات المستقلة.

وقال هان ”خلال 20 أو 30 عاما يمكننا أن نجعل سائق التاكسي كعمل ما لم يكن موجودا إلا في التاريخ مثل كاتب الآلة“، متوقعا أن يتم تطبيق الروبوتات على نطاق واسع بين عامي 2023 و 2025″، مشيرا إلى أن ”WeRide“ ستبدأ في جني الأموال من الأعمال في عام 2025.