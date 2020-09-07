موتورولا تعلن عن هاتف رخيص الثمن وبمواصفات مميزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - تتحضر شركة موتورولا لإطلاق أرخص هواتفها في الأسواق قريبا، وذلك ضمن تشكيلة (G9).

وظهر هاتف (Moto G9 Plus) في قائمة ضمن موقع شركة (Orange) في سلوفاكيا، الذي رصده رولاند كوانت (Roland Quandt).

ووفقًا للقائمة، يحتوي الهاتف، الذي يبلغ ثمنه 255 يورو (نحو 300 دولار)، على كاميرا خلفية رباعية، من ضمنها عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

وبالرغم من أن الهواتف الرائدة الحديثة من موتورولا، مثل: (Edge Plus) و (Razr) القابل للطي، كانت من الفئة المتوسطة في أحسن الأحوال، إلا أن الهواتف الرخيصة الثمن في تشكيلة (G)، مثل: (G Stylus) و (G Power)، استمرت في تقديم قيمة كبرى.

وتعد كاميراتها جيدة بشكل عام بالنسبة للسعر، وعمر البطارية ممتاز، وتقوم الشركة بإجراء تعديلات معقولة على نظام تشغيل أندرويد في برنامجها.

وتشير قائمة شركة (Orange) إلى أن (Moto G9 Plus) سيحتوي على شاشة بدقة 1080 بكسلًا بحجم 6.81 إنشات، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر (microSD).

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، ويوجد ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية، مما يؤكد التصميم الذي سربه إيفان بلاس (Evan Blass) الشهر الماضي، لكن لا يوجد ذكر لدقة عدسات الكاميرا الخلفية الثلاث الأخرى.

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ويبدو أن (G9 Plus) قد يكون الإدخال الثاني أو الثالث في تشكيلة (Moto G9) من موتورولا، وذلك اعتمادًا على كيفية عدها.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن (Moto G9 Play) في أوروبا، الذي يشبه إلى حد ما (Moto G9) الذي أعلنت عنه للسوق الهندي سابقًا.

ويعد (Moto G9 Play) أرخص قليلاً من (Moto G9 Plus)، حيث يبلغ سعره الأوروبي 169.99 يورو، ويحتوي على شاشة أصغر بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080 بكسلًا، مع كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج (Snapdragon 662).

ويشير موقع (XDA Developers) إلى أنه من المتوقع أن يستخدم (Moto G9 Plus) معالج (Snapdragon 730) الأكثر قوة.

ومع ذلك، لا يزال هاتف موتورلا الرخيص الثمن لديه بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مما يشير إلى أن عمر البطارية لن يكون مصدر قلق.

ولا توجد أي معلومات حول موعد إطلاق (Moto G9 Plus)، لكن مع وجود قوائم لبائعي التجزئة، لا يمكن أن يكون الإعلان الرسمي بعيدًا جدًا.