تكنولوجيا: VIVO تخطط لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية بتصميم دائري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة VIVO في الإستعداد لإطلاق الإصدارات الأولى من الساعات الذكية، حيث تقدم إصدارها الأول خلال شهرين بتصميم دائري لقرص الساعة الذكية.

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً على صفحة @DigitalChatStation، على أن شركة VIVO تستعد للإعلان خلال الأشهر المقبلة عن إصدارها الأول من الساعات الذكية، حيث تخطط الشركة لإطلاق اثنان من النماذج، على أن يتميز نموذج بشاشة OLED ملونة بتصميم دائري وحجم 46مم.

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وتدعم VIVO ساعتها الذكية بالمميزات الرئيسية للساعات الذكية، التي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم الساعة الذكية تقنية NFC.

كما تقدم Vivo ساعة الذكية بحجم 42مم، ونموذج أخر بحجم 46مم بسوارة بتصميم جلدي، كما تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية تأتي بعمر شحن يصل إلى 18 يوم، أيضاً من المقرر أن تأتي الساعة الذكية بعدد 4 من الألوان، مع سعر متوقع 150 دولار.

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